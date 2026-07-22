تقارير: أردوغان يتابع تطورات صفقة محمد صلاح مع بشكتاش

ذكر الصحفي التركي دوغان غوندوغدو أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حصل على معلومات من سردال أدالي، رئيس نادي بشكتاش، بشأن تطورات المفاوضات الخاصة بإمكانية التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية.

محمد صلاح

ووفقًا للتقارير، فإن أردوغان يُولي اهتمامًا بالصفقة، ويعتقد أن انضمام محمد صلاح إلى الدوري التركي سيمنح الكرة التركية دفعة كبيرة على المستوى الإعلامي والتسويقي، في ظل الشعبية العالمية التي يتمتع بها قائد منتخب مصر.

وتأتي هذه الأنباء في وقت لا يزال فيه مستقبل محمد صلاح محل اهتمام واسع، وسط استمرار الحديث عن ارتباط اسمه بعدد من الأندية، دون صدور أي إعلان رسمي بشأن انتقاله إلى بشكتاش حتى الآن.