حبس سائق 4 أيام بتهمة قـ ـتل شاب بسبب خلاف على تحميل الركاب بالإسكندرية| تفاصيل

قررت جهات التحقيق المختصة بالمنتزه أول في محافظة الإسكندرية حبس سائق لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بقتل سائق آخر خلال مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلاف على أولوية تحميل الركاب، مع تكليف المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث لكشف ملابساته كاملة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة ثان الرمل بلاغًا يفيد باندلاع مشاجرة بين سائقين بمنطقة الساعة شرق الإسكندرية، على خلفية خلاف حول أولوية تحميل أحد الركاب. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث كشفت المعاينة الأولية عن مصرع الشاب "ك.و.ا" البالغ من العمر 18 عامًا، إثر إصابته بطعنة نافذة بسلاح أبيض أودت بحياته في الحال.

وجرى نقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف جهات التحقيق، فيما تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، بينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

وكشف عدد من أصدقاء المجني عليه أن الخلاف بدأ أثناء وجود الشاب في موقع عمله لتحميل أحد الركاب، حيث اعترض والد أحد السائقين الآخرين على قيامه بذلك وسأله عن سبب أخذه للراكب، ليرد المجني عليه بأن "الرزق بيد الله"، الأمر الذي أدى إلى نشوب مشادة كلامية بين الطرفين سرعان ما تطورت إلى مشاجرة.

وأضاف أصدقاء الضحية أن أحد أفراد العائلة الأخرى تدخل في الخلاف، قبل أن يقدم أحد المتهمين على إشهار سلاح أبيض ومطاردة المجني عليه في الشارع، في محاولة للاعتداء عليه.

وأوضحوا أن الشاب حاول الهرب تفاديًا للاشتباك، إلا أن المتهم واصل مطاردته حتى منطقة الساعة، وتمكن من اللحاق به أثناء وجوده داخل سيارة، قبل أن يوجه إليه طعنة قاتلة أسقطته جثة هامدة في موقع الحادث.

وتواصل جهات التحقيق بالإسكندرية استكمال إجراءاتها القانونية وسماع أقوال الشهود ومراجعة الأدلة الفنية وتحريات المباحث، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.