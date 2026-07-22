فان بوميل يقترب من قيادة بلجيكا خلفًا لرودي جارسيا

حسم الاتحاد البلجيكي لكرة القدم هوية المدير الفني الجديد لمنتخب بلاده، بعد إنهاء العلاقة مع الفرنسي رودي جارسيا عقب نهاية مشوار "الشياطين الحمر" في بطولة كأس العالم 2026.

وبحسب الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، توصل الاتحاد البلجيكي إلى اتفاق مع الهولندي مارك فان بوميل لتولي مهمة تدريب المنتخب خلال الفترة المقبلة، خلفًا لجارسيا الذي رحل بعد خروج الفريق من الدور ربع النهائي للمونديال.

وأوضح رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن الاتفاق بين الطرفين يمتد حتى يونيو 2028، مشيرًا إلى أن فان بوميل أصبح جاهزًا لبدء مهمته الجديدة مع المنتخب البلجيكي.

وكان منتخب بلجيكا قد أنهى مشاركته في كأس العالم 2026 عند الدور ربع النهائي، بعدما خسر أمام إسبانيا بنتيجة 2-1، قبل أن يتوج المنتخب الإسباني باللقب لاحقًا.

ويمتلك فان بوميل خبرات تدريبية متنوعة، حيث سبق له قيادة عدة أندية أوروبية، ويسعى الاتحاد البلجيكي من خلال تعيينه إلى بناء مرحلة جديدة للمنتخب خلال السنوات المقبلة.