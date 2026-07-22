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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الحق اشتري الذهب قبل ما يغلى .. نصيحة عاجلة للمواطنين من الشعبة

الذهب
الذهب
البهى عمرو

تشهد أسعار الذهب حالة من الترقب في الأسواق، مع استمرار التقلبات العالمية التي تؤثر على حركة المعدن الأصفر، وسط توقعات بارتفاع الأسعار خلال الفترة المتبقية من العام. 

وفي الوقت نفسه، تنصح شعبة الذهب المواطنين بالاستفادة من المستويات الحالية للأسعار، خاصة لمن يخططون للادخار أو الاستثمار على المدى الطويل، في ظل التوقعات باستمرار صعود الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة وقت الأزمات.  

الذهب
الذهب 

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، الأربعاء 22 يوليو يوليو 2026.

سعر الذهب اليوم

مشغولات ذهبية
الذهب 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5065 جنيهات للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5910 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6754 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 47280 جنيها.

الذهب
الذهب 

من جانبه كشف المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن تراجع أسعار الذهب عالميًا مع بداية التعاملات، متأثرة بحالة القلق الناتجة عن التطورات الجيوسياسية في منطقة الخليج، لا سيما التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.


انخفاض سعر الأوقية

الذهب
الذهب 

وقال هاني ميلاد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن تأثير هذه الأحداث ظهر بشكل تدريجي، حيث انعكست تداعياتها أولًا على أسواق النفط، ثم امتدت إلى الذهب، مشيرًا إلى أن سعر الأوقية شهد انخفاضًا بعد أن سجل مستويات تجاوزت 2100 دولار خلال الفترة الماضية، ليقترب من مستوى 2000 دولار.

وتابع أن سوق الذهب المحلية لم تشهد تغيرات حادة رغم التحركات العالمية، لافتًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار بالبنك المركزي ساهم في الحد من تأثير التراجع العالمي والحفاظ على حالة من الاستقرار النسبي داخل السوق المصرية.


حركة الأسعار

وأشار رئيس شعبة الذهب إلى أن حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة ستظل مرتبطة بشكل كبير بتطورات المشهد العالمي، مؤكدًا أن الأسواق قد تشهد حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط وفقًا لمستجدات الأوضاع الجيوسياسية والاقتصادية.


وأكد ناجي فرج خبير صناعة الذهب، أن هناك تراجعا كبيرا في أسعار الذهب وأوقية الذهب انخفضت بأكثر من 80 دولارا ووصلت لـ 3379 دولارا .

وقال ناجي فرج في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :"   السبب الأساسي لانخفاض أسعار الذهب هو الأحداث العالمية والحرب المستمرة بين واشنطن وطهران ".

مفاجأة في نهاية 2026

 

وأشار إلى أن سعر أوقية الذهب انخفض من 5550 دولارًا إلى أقل من 4000 دولار، مؤكدًا أن هذا التراجع يعد كبيرًا، وأنه ينصح المواطنين بشراء الذهب كلما توفرت لديهم السيولة، مؤكدًا أن الأسعار الحالية مناسبة، لكنه يتوقع تسجيل ارتفاعات جديدة قبل نهاية عام 2026.

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