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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عيار 21 يقفز 100 جنيه والجنيه الذهب يرتفع 800 جنيه.. سعر المعدن الأصفر اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد صبيح

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 في مصر ارتفاعًا قويًا مع بداية التعاملات، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلية، بنحو 100 جنيه مقارنة بمستويات أمس، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب بنحو 800 جنيه، مدعومًا بصعود أسعار الذهب عالميًا وارتفاع دولار الصاغة.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026

جاءت أسعار الذهب في الأسواق المحلية على النحو التالي:

عيار 24: 6,845 جنيهًا للبيع، و6,765 جنيهًا للشراء.

عيار 21: 5,990 جنيهًا للبيع، و5,920 جنيهًا للشراء.

عيار 18: 5,135 جنيهًا للبيع، و5,075 جنيهًا للشراء.

عيار 14: 3,995 جنيهًا للبيع، و3,945 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم:

47,920 جنيهًا للبيع.

47,360 جنيهًا للشراء.

وبذلك يكون الجنيه الذهب قد ارتفع بنحو 800 جنيه مع بداية تعاملات اليوم.

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب:

212,925 جنيهًا للبيع.

210,435 جنيهًا للشراء.


فيما سجلت الأوقية عالميًا نحو 4,117.26 دولار.

ارتفاع دولار الصاغة

ارتفع دولار الصاغة ليسجل 51.72 جنيه، مقارنة بنحو 51.32 جنيه في البنوك، وهو ما ساهم في دعم ارتفاع أسعار الذهب داخل السوق المصرية.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب

يرجع صعود أسعار الذهب في مصر إلى عدة عوامل، أبرزها:

ارتفاع سعر الأوقية في الأسواق العالمية.

زيادة سعر دولار الصاغة.

استمرار الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

تأثر السوق المحلية بتحركات سعر الصرف والتغيرات العالمية في أسعار المعادن النفيسة.

سعر الذهب اليوم أسعار الذهب في الأسواق المحلية سعر الجنيه الذهب اليوم

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