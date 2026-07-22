نبراسًا يُلهم الأجيال.. النيابة الإدارية تهنىء الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

تقدمت المستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية بالأصالة عن نفسها وبالإنابة عن جميع مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية، وجهازها الإداري، بأسمى آيات التهنئة وأصدق مشاعر الاعتزاز والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى شعب مصر العظيم، بمناسبة الذكرى الرابعة والسبعين لثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، تلك الثورة الخالدة التي شكَّلت نقطة تحول فارقة في تاريخ الوطن، ورسخت قيم الكرامة الوطنية والاستقلال، وأرست دعائم الدولة المصرية الحديثة القائمة على العدالة والحرية وسيادة القانون.

وأكد بيان الهيئة، أننا إذ نستحضر في هذه المناسبة الوطنية العظيمة ما جسدته ثورة يوليو من مبادئ سامية، فإننا نجدد العهد على مواصلة أداء رسالتنا القضائية السامية في حماية المال العام، ومكافحة الفساد، وإعلاء قيم النزاهة والشفافية، إيمانًا منا بأن بناء الجمهورية الجديدة إنما يقوم على مؤسسات وطنية قوية، وعدالة ناجزة، وإرادة مخلصة لا تدخر جهدًا في خدمة مصر وشعبها.

وأضاف البيان: نُحيِّي بإجلال وتقدير أبناء هذا الوطن الذين كانوا وسيظلون الركيزة الأساسية لمسيرة البناء والتنمية، ونؤكد أن روح ثورة يوليو ستظل نبراسًا يُلهم الأجيال المتعاقبة للعمل والعطاء والتفاني في سبيل رفعة مصر وازدهارها.