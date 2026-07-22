محافظ القاهرة يقرر سحب الشقق المحولة لمحال تجارية بمساكن أطلس “ج"

قرر الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، سحب جميع الشقق غير الملتزمة بمنطقة مساكن أطلس "ج" بحى المقطم التابعة لمحافظة القاهرة، والتي تم تحويلها بالمخالفة إلى محال تجارية، وذلك في حال عدم إعادتها إلى وضعها الأصلي كشقق سكنية.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها محافظ القاهرة بحى المقطم لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على حالة الشوارع ومستوى النظافة والانضباط، والتأكد من انتظام العمل بمختلف القطاعات الخدمية.

رافق محافظ القاهرة م. أشرف منصور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة.

محافظ القاهرة

وأكد الدكتور إبراهيم صابر أن المحافظة لن تسمح بتغيير النشاط المخصص للوحدات السكنية بالمخالفة للقانون، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه غير الملتزمين حفاظًا على التخطيط العمراني وتحقيق الانضباط داخل المشروعات السكنية التابعة للمحافظة.

ووجّه محافظ القاهرة رئيس حى المقطم بضرورة التواجد الميدانى المستمر ومتابعة أداء جميع الأجهزة التنفيذية بالحى، مع تكثيف حملات رفع الإشغالات ومنع الانتظار الخاطىء، وسرعة رفع السيارات القديمة والمتهالكة، إلى جانب المتابعة الدقيقة لأعمال شركة النظافة والتأكد من رفع المخلفات أولًا بأول وعدم السماح بتراكمها.

كما شدد محافظ القاهرة على سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والاستجابة الفورية لها، مؤكدًا أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يمثل أولوية قصوى لكافة أجهزة المحافظة.

وأكد د. إبراهيم صابر أن المحافظة لن تتهاون مع أي مسؤول يثبت تقصيره أو إهماله في أداء واجباته الوظيفية، مشيرًا إلى أن مستوى رضا المواطن وجودة الخدمات المقدمة على أرض الواقع يمثلان المعيار الحقيقي لتقييم أداء القيادات التنفيذية، وأن المحاسبة الفورية ستكون نهجًا ثابتًا لضمان الارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.