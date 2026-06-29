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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

السيرة الذاتية للمستشارة هدى عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية الجديدة

المستشارة هدى أحمد محمد عيسى
المستشارة هدى أحمد محمد عيسى

صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ٢٧٥ لسنة ٢٠٢٦، بتعين المستشارة هدى أحمد محمد عيسى رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.

يذكر أن المستشارة هدى أحمد محمد عيسى من مواليد عام ١٩٥٧ بمحافظة الإسكندرية، حاصلة على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية عام ١٩٧٩، ثم التحقت بالنيابة الإدارية عام ١٩٨١، لتبدأ مسيرةً قضائيةً حافلةً بالعطاء والتميز، امتدت لأكثر من أربعة وأربعين عامًا، كرَّست خلالها جهودها لإعلاء سيادة القانون وصون المشروعية وترسيخ قيم العدالة.


وحازت خلال مسيرتها العلمية، عددًا من الجوائز وشهادات التقدير، من أبرزها جائزة الطالبة المثالية بكلية الحقوق – جامعة الإسكندرية عام ١٩٧٧، فضلًا عن جائزة الجمعية المصرية للقانون الدولي؛ تقديرًا لتفوقها العلمي وتميزها الأكاديمي.


واستهلت عملها القضائي بنيابة شركات أول الإسكندرية، ثم تنقلت بين عددٍ من النيابات الإدارية والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية، حيث عملت في العديد من نيابات محافظة الإسكندرية، من أبرزها: نيابة الإسكندرية – القسم الأول، ونيابة الصحة، ونيابة النقل والمواصلات، إلى جانب نيابة دمنهور بمحافظة البحيرة، مكتسبةً خبراتٍ قضائيةً وإداريةً متنوعةً أثرت مسيرتها المهنية.


كما تقلدت العديد من المناصب القيادية، شملت: نائب مدير نيابة الصحة بالإسكندرية، ومدير نيابة الإدارة المحلية – القسم الأول بالإسكندرية، ووكيل فرع الدعوى التأديبية بالإسكندرية، ووكيل المكتب الفني بالإسكندرية.


وعلى صعيد آخر، شاركت في الإشراف على عدد من الاستحقاقات الدستورية شملت: الانتخابات الرئاسية، وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، والاستفتاءات الدستورية خلال الفترة من ٢٠٠٥ حتى ٢٠١٩ حيث ترأست سيادتها عددًا من اللجان الفرعية، بخلاف عضوية عددٍ من اللجان العامة في مختلف الدوائر الانتخابية.


واعتبارًا من الثالث عشر من سبتمبر عام ٢٠٢٥، تولت منصب مدير المكتب الفني بالإسكندرية وعضو مجلس التأديب.
 

وظلت تشغل هذا المنصب حتى صدور القرار الجمهوري رقم ٢٧٥ لسنة ٢٠٢٦، بتعيينها رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، اعتبارًا من الأول من يوليو عام ٢٠٢٦، لتتوج بذلك مسيرةً قضائيةً مشرفةً اتسمت بالكفاءة والنزاهة والإخلاص في أداء رسالة العدالة.

المستشارة هدى أحمد محمد عيسى النيابة الإدارية القرار الجمهوري

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