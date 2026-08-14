الخضار يتقلب في سوق العبور.. ارتفاعات وانخفاضات بأسعار أبرز الأصناف اليوم

تباينت أسعار الخضراوات في سوق العبور للجملة، اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026، بين الارتفاع والانخفاض، مع تحركات ملحوظة في أسعار عدد من الأصناف مقارنة بالتحديث السابق.

الطماطم والبطاطس

الطماطم: 5 إلى 11 جنيهًا للكيلو، بانخفاض 1.5 جنيه.

للكيلو، بانخفاض 1.5 جنيه. البطاطس: 12 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع جنيه.

البصل والكوسة والجزر

البصل الأبيض: 8 إلى 11 جنيهًا .

. البصل الأحمر: 7.5 إلى 9.5 جنيه ، بارتفاع 50 قرشًا.

، بارتفاع 50 قرشًا. الكوسة: 10 إلى 20 جنيهًا ، بارتفاع 4 جنيهات.

، بارتفاع 4 جنيهات. الجزر: 10 إلى 20 جنيهًا.

الباذنجان يتحرك صعودًا

الباذنجان البلدي: 3 إلى 5 جنيهات .

. الباذنجان الرومي: 4 إلى 9 جنيهات ، بارتفاع 3.5 جنيه.

، بارتفاع 3.5 جنيه. الباذنجان الأبيض: 5 إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه.

الفلفل والبامية

الفلفل الرومي: 4 إلى 9 جنيهات ، بانخفاض جنيه.

، بانخفاض جنيه. الفلفل الحامي: 6 إلى 8 جنيهات .

. الفلفل الألوان: 20 إلى 35 جنيهًا .

. البامية: 28 إلى 40 جنيهًا ، بانخفاض 5 جنيهات.

، بانخفاض 5 جنيهات. الملوخية: 5 إلى 6 جنيهات.

الخيار والليمون

خيار الصوب: 9 إلى 11 جنيهًا ، بارتفاع جنيه.

، بارتفاع جنيه. الخيار البلدي: 6 إلى 10 جنيهات ، بارتفاع جنيهين.

، بارتفاع جنيهين. الثوم: 25 إلى 45 جنيهًا .

. الليمون البلدي: 15 إلى 25 جنيهًا ، بانخفاض 5 جنيهات.

، بانخفاض 5 جنيهات. الليمون الأضاليا: 10 إلى 25 جنيهًا.

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كشف تحديثات سوق العبور عن تحركات متفاوتة في أسعار الخضراوات، مع ارتفاع بعض الأصناف وتراجع أخرى، بينما تظل هذه الأسعار أسعار جملة وقد تختلف عند وصول المنتجات إلى أسواق التجزئة.