نائب محافظ بني سويف: دعم أصحاب الأفكار بمسابقة المشروعات الخضراء الذكية

شهد بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، فعاليات الندوة التوعوية الخاصة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الرابعة، والتي عُقدت بديوان عام المحافظة، بهدف رفع الوعي بأهمية المبادرة والتعريف بشروط وآليات المشاركة ومعايير تقييم المشروعات، ومساعدة أصحاب الأفكار والمشروعات على استيفاء متطلبات الترشح والتسجيل عبر المنصة الإلكترونية.

أكد نائب محافظ بني سويف، خلال الندوة، حرص المحافظة على تقديم أوجه الدعم والتيسير لأصحاب الأفكار والمشروعات الراغبين في المشاركة بالنسخة الرابعة، والعمل على تعريفهم بالمعايير والمكونات الخاصة بالمبادرة ومساعدتهم على استيفاء المتطلبات الفنية اللازمة، بما يسهم في تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشروعات قابلة للتطبيق وتحقيق أثر تنموي وبيئي ملموس، مشيرًا إلى أهمية توسيع قاعدة المشاركة لتشمل الشباب والطلاب والمرأة ومؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين وأصحاب المشروعات

وأوضح نائب محافظ بني سويف أن المبادرة تم إطلاقها بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP27» بمدينة شرم الشيخ عام 2022، لتكون نموذجًا عمليًا لتوطين العمل المناخي والتنمية المستدامة في مختلف المحافظات والانتقال من التوصيات النظرية الخاصة بمواجهة تغير المناخ إلى مشروعات حقيقية وملموسة قابلة للتطبيق محليًا، من خلال دمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والحلول الذكية في المشروعات البيئية، بما يدعم رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، ويسهم في إبراز الابتكارات المحلية في المحافل الدولية.

كما ناقش نائب المحافظ مع المشاركين عددًا من الموضوعات المتعلقة بالمشروعات وآليات تطويرها، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم واستفساراتهم بشأن إجراءات ومعايير المشاركة، موجهًا بتقديم الإرشادات اللازمة وتيسير حصول المتقدمين على المعلومات التي تساعدهم في استكمال ملفات الترشح والتسجيل بالدورة الرابعة.

تضمنت الندوة تعريفًا بالمبادرة ومجالاتها والفئات المستهدفة وشروط وآليات المشاركة ومعايير تقييم المشروعات وخطوات التقديم، مع التأكيد على أن يوم 26 أغسطس الجاري هو الموعد الأخير للتقديم، بجانب الرد على استفسارات المشاركين وتوضيح الإجراءات المطلوبة للتسجيل واستكمال ملفات الترشح، كما شملت الفعاليات تدريبًا متخصصًا حول المكون الذكي واستعراض الخدمات التدريبية والتقنية المقدمة للمشاركين، إلى جانب تدريب حول المكون الأخضر بالتعاون مع وزارة البيئة، فضلاً عن تناول فرص مشاركة المرأة والجدوى الاقتصادية للمشروعات، بما يساعد المتقدمين على تطوير أفكارهم ومشروعاتهم واستيفاء المتطلبات الفنية للمبادرة.

قام بهذا التعريف والعرض التقديمي كل من مي مجدي محلل سياسات أول بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حاتم طه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عزة حسين ممثلة المجلس القومي للمرأة، والمهندس عطفت محمد فرحات مدير جهاز شؤون البيئة بالمنيا، و إسراء يوسف من جهاز تنمية المشروعات فرع بني سويف، نهى محمد علي مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي ومنسق المبادرة بديوان عام المحافظة.

كما شهدت الندوة عرض قصتي نجاح لمشروعين من المشروعات المتأهلة في الدورة الثالثة، بهدف تقديم نماذج عملية للمشاركين والتعريف بالتجارب الناجحة التي تمكنت من الوصول إلى مراحل متقدمة بالمبادرة، والاستفادة من الخبرات المكتسبة في تطوير المشروعات والأفكار الجديدة، بما يعزز فرص أصحاب المشروعات والأفكار في الاستفادة من الدعم والتدريب المقدم خلال مراحل الترشح.

كما شارك في الندوة عدد من وكلاء ومديري المديريات الخدمية والجهات التنفيذية، من بينها الصحة والتعليم والتضامن والزراعة والطرق، جهاز شؤون البيئة، وممثلون عن جامعة بني سويف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والكليات ذات الصلة بالمشروعات الزراعية والبيئية، والجامعة التكنولوجية وطلاب مشروعات التخرج، والمجلس القومي للمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني، والمستثمرون والشركات العاملة في المجالات الخضراء، وعدد من المؤسسات العاملة في مجال البيئة والتنمية، فضلاً عن أصحاب المشروعات المسجلة على منصة المبادرة والراغبين في التسجيل وأصحاب المشروعات غير المكتملة.