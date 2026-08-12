سكرتير عام بني سويف يناقش موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي

عقد كامل علي غطاس، السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا، ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية، لمناقشة استعدادات تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، وذلك بحضور محمد عبد اللطيف إسماعيل مدير الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية بديوان عام المحافظة، ورؤساء المدن والتنفيذيين المعنيين بالديوان العام والمديريات والوحدات المحلية.

ناقش الاجتماع، مشروعات الخطة الاستثمارية المُدرجة ضمن العام المالي الجديد، وبحث الإجراءات التنسيقية المطلوبة بين الوحدات المحلية والجهات والأجهزة التنفيذية، للبدء في تنفيذ المشروعات، مع الالتزام بكافة المواصفات الفنية والمعايير المطلوبة عند التنفيذ.

