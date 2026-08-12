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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سحب تلطف الأجواء.. تراجع درجات الحرارة الأيام القادمة| مستجدات الطقس

حالة الطقس الأيام القادمة
حالة الطقس الأيام القادمة
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن بدء الانخفاض الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد اعتباراً من يوم الخميس، مع توقعات بتحسن إضافي وملحوظ في الأحوال الجوية بالتزامن مع مطلع الأسبوع المقبل.

انكسار درجات الحرارة الأيام القادمة

وأوضحت الأرصاد الجوية، استناداً لآخر صور الأقمار الصناعية، ظهور بعض السحب على مناطق من السواحل الشمالية الغربية (محافظة مطروح) والظهير الصحراوي للمحافظة ومناطق من الصحراء الغربية، قد ينتج عنها فرص ضعيفة جداً لسقوط أمطار خفيفة.

وحول الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الأيام القادمة، يشهد الطقس انخفاض الحرارة وتلطيف الأجواء، حيث تشهد الفترة من الجمعة 14 أغسطس وحتى الثلاثاء 18 أغسطس استمرار الانخفاض الطفيف والتدريجي في درجات الحرارة، مع فرص لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، مما يعمل على تلطيف الأجواء، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 20% تقريباً) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

ويشهد الطقس الأيام القادمة، نشاط للشبورة المائية، حيث تتكون شبورة مائية صباحاً (من 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

فيما يشهد الطقس أيضا، نشاط الرياح، تنشط الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، ما يساعد على تخفيف الإحساس بنسب الرطوبة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وعن متوسط درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة (العظمى / المحسوسة)، خلال الأيام القادمة، كالتالي:

  • القاهرة الكبرى والوجه البحري:

تتراجع درجات الحرارة العظمى تدريجياً لتسجل 37° يوم الجمعة 14 أغسطس (المحسوسة 39°)، وتصل بحلول يومي الاثنين والثلاثاء (17 و18 أغسطس) إلى 35° (المحسوسة 37°).

  • السواحل الشمالية:

تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 30° و32°، بينما تتراوح المحسوسة بين 34° و36°.

  • شمال الصعيد:

تنخفض درجات الحرارة العظمى لتسجل 39° يوم الجمعة، وتتراجع إلى 36° بحلول الثلاثاء 18 أغسطس (المحسوسة 38°).

  • جنوب الصعيد:

تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 41° و42°، بينما تتراوح المحسوسة بين 42° و43°.

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى استمرار متابعة النشرات والتحديثات اليومية الصادرة عنها للاطلاع على مستجدات الحالة الجوية.

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة اليوم

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