مقررة أممية: يجب دعم الأسواق وسلاسل الإمداد لضمان حق السودانيين في الغذاء

دعت صوفيا مونسالبي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء، إلى زيادة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى السودان، محذرة من تراجع مساهمات الدول المانحة في وقت تواجه فيه البلاد أزمة غذاء ونزوح واسعة، مؤكدة ضرورة توفير تمويل دولي أكبر ومساعدات للأسواق وسلاسل الإمداد.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ المساعدات الإنسانية يجب أن تزيد، موضحة أن مساهمات الدول المانحة، مثل الولايات المتحدة وألمانيا، تراجعت بصورة كبيرة خلال الفترة من عام 2022 إلى عام 2026، إذ خفضت الولايات المتحدة مساهماتها بنسبة 81%، بينما خفضت ألمانيا مساهماتها بأكثر من 70%.

وتابعت، أن المجتمع الدولي لا يقدم المساهمات اللازمة، مشيرةً، إلى أن العالم لا يهتم بالالتزامات الدولية والتعاون مع الدول التي تحتاج إلى هذا التعاون من أجل ضمان حقها الأصيل في الغذاء، مشيرةً، إلى وجود قيود على سلاسل الإمداد، مؤكدة ضرورة تقديم مساعدات للأسواق وزيادة التمويل الدولي.

تراجع التمويل

وشددت مونسالبي على أن الأزمة في السودان مرتبطة باقتصاد الحرب السياسي، في ظل استمرار تحركات الدعم السريع والصراع في المناطق التي تشهد المجاعة، مؤكدة، أن ضمان الحق في الغذاء يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا، خصوصًا مع تراجع التمويل ووجود قيود تؤثر على وصول الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى السكان.