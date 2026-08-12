مقررة أممية: السودان يواجه أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم

قالت صوفيا مونسالبي، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالحق في الغذاء، إنّ السودان يواجه أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم، مشيرة إلى أن أكثر من 19 مليون شخص، يمثلون 41% من تعداد السكان، يواجهون انعدامًا شديدًا في الأمن الغذائي، وفق بيانات مايو 2026.

وذكرت في مداخلة مع الإعلامية أميمة تمام، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ نحو 5 ملايين شخص من بين هؤلاء يواجهون أوضاعًا شديدة الخطورة، بينهم 130 ألف شخص في المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي، وهي مرحلة المجاعة، فيما يصنف أكثر من 5 ملايين شخص في المرحلة الرابعة، وهي مرحلة الطوارئ التي يواجهون خلالها خطر المجاعة، بينما يوجد 40 مليون شخص في المرحلة الثالثة، وهي مرحلة الأزمة الشديدة.

وأضافت أن خطر المجاعة جرى تحديده في 14 منطقة بجنوب دارفور وشمال دارفور وجنوب كردفان، وهي مناطق تشهد صراعات شديدة وقيودًا على الإغاثة الإنسانية وحركة البضائع والأشخاص، محذرة من أن الأزمة من المتوقع أن تتفاقم أكثر في سبتمبر المقبل بسبب المواسم المناخية.

وأكدت مونسالبي أن الوضع خطير للغاية، موضحة أن ميليشيا الدعم السريع تستخدم الغذاء كسلاح وتجوع المدنيين، وهو أمر محظور وفقًا للقانون الدولي.

وأشارت إلى أن مدنًا مثل الفاشر وكادقلي تعاني تداعيات كبيرة، بسبب تدمير الأسواق ونهبها وتدمير الطرق وقطعها، بما يمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان، إلى جانب استهداف عمال الإغاثة والمتطوعين.

بوابة لدخول الغذاء والوقود

ولفتت إلى أن مدينة الأبيض، عاصمة شمال كردفان، أصبحت جبهة في الصراع، وتشهد نزوحًا داخليًا شديدًا، موضحة أنها تمثل بوابة لدخول الغذاء والوقود والمستلزمات الزراعية والإغاثة الإنسانية، وأن أي انقطاع في طرق الإمداد ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن الغذائي في منطقة كردفان بأكملها.