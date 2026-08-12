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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: الجميع يرغب في ترشحي لولاية ثالثة لكن القانون صارم جدا

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
خاطر عبادة

أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقيود الدستورية التي تمنعه ​​من السعي لولاية ثالثة في منصبه، وهي فكرة طرحها مراراً خلال ولايته الثانية.

وقال ترامب للصحفيين في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند، بعد نزوله من طائرة الرئاسة: "أود الترشح، لكن القانون صارم للغاية". 

الجميع يريدني لكن القانون يمنعني

وأضاف ترامب، وفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، أنه يُسأل هذا السؤال "من قبل الجميع"، مشيراً إلى الحشد في فعالية ألعاب الوطنيين في أوهايو التي عاد منها للتو. 

وتابع قائلاً: "حتى الليلة، ما زالوا يصرخون في الحدث، '2028'.. لا، الجميع يريدني أن أفعل ذلك، لكن القانون صارم جداً". 

وقد لمَّح ترامب مراراً إلى فكرة الترشح للرئاسة مرة أخرى، على الرغم من أن التعديل الثاني والعشرين يمنع الرئيس من تولي المنصب لأكثر من فترتين.

وقد أشار الجمهوريون في الكونجرس إلى أنه لم يكن جاداً بشأن ترشحه مرة أخرى، على الرغم من تصريح ترامب لشبكة “إن بي سي نيوز”، العام الماضي بأنه "لم يكن يمزح" بشأن هذا الاحتمال. 

وخلال خطابه في حفل عشاء جمعية مراسلي البيت الأبيض في نهاية شهر يوليو، أثار الرئيس الموضوع مرة أخرى، قائلا: "لقد فزت ثلاث مرات. والآن، سأفعلها مرة أخرى"، قال ذلك في ذلك الوقت، وهو يرتدي قبعة حمراء كُتب عليها “ترامب 2028”.

أبرز المرشحين الجمهوريين لخلافة ترامب

وفقا للتقرير، فقد تم طرح اسم نائب الرئيس “فانس”، ووزير الخارجية “ماركو روبيو” على نطاق واسع، كأبرز المرشحين للفوز بترشيح الحزب الجمهوري في عام 2028. 

وقال ترامب أمام حشد في فعالية بالبيت الأبيض في مايو: إن الثنائي سيكون "فريق الأحلام" لكنه لم يحدد من يرغب في رؤيته على رأس القائمة. 

وأوضح قائلاً: "هذا لا يعني أنني أؤيدك تحت أي ظرف من الظروف. لكن كما تعلمون... أعتقد أن الأمر يبدو وكأنه مرشح رئاسي ونائب رئيس". 

وفي استطلاع رأي غير رسمي للحزب الجمهوري حول انتخابات الرئاسة لعام 2028، والذي أُجري خلال قمة المحافظين الغربيين في كولورادو مطلع هذا الشهر، أيّد 57% من أكثر من 500 مشارك روبيو. 

وحصل “فانس” على ثاني أكبر نسبة من الأصوات في هذا الاستطلاع، بنسبة تأييد بلغت 21% من الحضور.

ترامب انتخابات أمريكا تصريحات ترامب بشأن الترشح لولاية ثالثة

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