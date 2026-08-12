وزير الكهرباء: تخصيص 43 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة خصصت نحو 43 ألف كيلومتر مربع لأنشطة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأوضح عصمت، خلال حديثه مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن تخصيص هذه المساحات يعكس حجم التوسع الكبير الذي تستهدفه مصر في مجال الطاقة النظيفة، خاصة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأشار وزير الكهرباء إلى أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يأتي ضمن خطة الدولة لتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة، وتقليل استهلاك الوقود التقليدي، بما يدعم توجه مصر نحو مستقبل أكثر استدامة في قطاع الطاقة.