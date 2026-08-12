قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيارة المستشفى والسجن والمقابر.. البابا تواضروس يوضح 3 أماكن تُعلم الإنسان قيمة الحياة والرحمة
كيف تكون من أحب الناس إلى الله؟.. عليك بهذا العمل
تسريب خطير من داخل iOS 27 .. آبل تكشف بالخطأ عن 6 هواتف آيفون قادمة
تهديد صاروخي وراء إخراج ترامب سراً من أنقرة
كانزات على الأسفلت.. انقلاب تريلا محملة بالمشروبات الغازية أعلى دائري المريوطية
سيدة إعلان محمد صلاح في تركيا: عايزة أعزم كل المصريين في بيتي
حماس تعلن مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية ضمن ائتلاف وطني واسع
تلوث نفطي أمام السواحل الإيرانية.. طهران تتهم سفينة أجنبية وتحذر من تداعيات بيئية
الدقهلية.. العثور على جثة سيدة في أحد شوارع طلخا
دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام
سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان: توفير السكن الملائم بجانب تطوير المنازل القائمة أهم محاور بناء الإنسان

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

شاركت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم، في الفعالية التي نظمها صندوق تحيا مصر، في المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة مرور 12 عامًا على تأسيسه.

 وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وترسيخ قيم التكافل والتضامن المجتمعي.

وحضر الاحتفالية اللواء أ.ح  أحمد محمد علي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأمين صندوق تحيا مصر، وبمشاركة عدد من السادة الوزراء والمحافظين ونائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية والسفراء وشركاء النجاح، إلى جانب لفيف من الشخصيات العامة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وألقت المهندسة راندة المنشاوي كلمة، أكدت خلالها أن "صندوق تحيا مصر" كيان وطني انطلق بفكرة وبرعاية من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأصبح على مدار سنوات عمله نموذجًا متميزًا للتكامل بين جهود الدولة والمجتمع، وترجمة حقيقية لقيم المشاركة والمسئولية الوطنية والتكافل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه ومنذ انطلاق الصندوق، وهو يضطلع بدور محوري في مساندة جهود الدولة لتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
 
وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن ملف الإسكان والتنمية العمرانية يمثل أحد أهم المجالات التي تتقاطع فيها جهود الدولة مع الدور المجتمعي لصندوق "تحيا مصر"، باعتبار أن توفير السكن الملائم، بجانب تطوير المنازل القائمة، لا يمثل فقط استجابة لاحتياج أساسي للمواطن، وإنما هو أحد أهم محاور بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة، لافتة إلى أن الدولة الدولة المصرية تبنت على مدار السنوات الماضية، رؤية متكاملة للتنمية العمرانية، تقوم على توفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع.
 
أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن فعالية مرور اثني عشر عامًا على تأسيس صندوق تحيا مصر لا تمثل فقط مناسبة لإبراز ما تحقق، وإنما هو تأكيدًا على مواصلة العمل والبناء، وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات التي يتم تنفيذها، والانتقال بها إلى آفاق أوسع، بما يتواكب مع احتياجات المواطنين ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وفي ختام كلمتها توجهت وزيرة الإسكان بخالص التهنئة إلى "صندوق تحيا مصر"، قيادةً وإدارةً والعاملين به، بمناسبة مرور اثني عشر عامًا على تأسيسه، مؤكدة ثقتها في أن السنوات المقبلة ستشهد مزيدًا من الإنجازات والمبادرات التي تعكس روح المشاركة والمسئولية الوطنية، وتؤكد أن "تحيا مصر" ليست فقط اسمًا لصندوق، وإنما هي إرادة وطنية وعمل مشترك من أجل بناء مستقبل أفضل لكل المصريين.

صندوق تحيا مصر الإسكان المجتمعات العمرانية العلمين الجديدة الحماية الاجتماعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

خسائر بالمليارات تهز طرابزون سبور.. مفاجأة في الوضع المالي للنادي بعد صفقة محمد صلاح

معرض السويس للكتاب

معرض السويس الرابع للكتاب يستعرض رحلة السمسمية من تراث المقاومة إلى اليونسكو

رودري

رودري وبرشلونة.. عرض جديد يشعل الساعات الحاسمة في صفقة الـ80 مليون يورو.. هل يرضخ مانشستر سيتي؟

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد