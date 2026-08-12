وزيرة الإسكان: توفير السكن الملائم بجانب تطوير المنازل القائمة أهم محاور بناء الإنسان

شاركت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء اليوم، في الفعالية التي نظمها صندوق تحيا مصر، في المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة مرور 12 عامًا على تأسيسه.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية وترسيخ قيم التكافل والتضامن المجتمعي.

وحضر الاحتفالية اللواء أ.ح أحمد محمد علي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، وأمين صندوق تحيا مصر، وبمشاركة عدد من السادة الوزراء والمحافظين ونائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية والسفراء وشركاء النجاح، إلى جانب لفيف من الشخصيات العامة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وألقت المهندسة راندة المنشاوي كلمة، أكدت خلالها أن "صندوق تحيا مصر" كيان وطني انطلق بفكرة وبرعاية من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأصبح على مدار سنوات عمله نموذجًا متميزًا للتكامل بين جهود الدولة والمجتمع، وترجمة حقيقية لقيم المشاركة والمسئولية الوطنية والتكافل الاجتماعي، مشيرة إلى أنه ومنذ انطلاق الصندوق، وهو يضطلع بدور محوري في مساندة جهود الدولة لتنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير حياة كريمة لهم، خاصة للفئات الأولى بالرعاية.



وفي هذا السياق، أشارت الوزيرة إلى أن ملف الإسكان والتنمية العمرانية يمثل أحد أهم المجالات التي تتقاطع فيها جهود الدولة مع الدور المجتمعي لصندوق "تحيا مصر"، باعتبار أن توفير السكن الملائم، بجانب تطوير المنازل القائمة، لا يمثل فقط استجابة لاحتياج أساسي للمواطن، وإنما هو أحد أهم محاور بناء الإنسان وتحسين جودة الحياة، لافتة إلى أن الدولة الدولة المصرية تبنت على مدار السنوات الماضية، رؤية متكاملة للتنمية العمرانية، تقوم على توفير وحدات سكنية لمختلف شرائح المجتمع.



أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن فعالية مرور اثني عشر عامًا على تأسيس صندوق تحيا مصر لا تمثل فقط مناسبة لإبراز ما تحقق، وإنما هو تأكيدًا على مواصلة العمل والبناء، وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات التي يتم تنفيذها، والانتقال بها إلى آفاق أوسع، بما يتواكب مع احتياجات المواطنين ومتطلبات المرحلة المقبلة.

وفي ختام كلمتها توجهت وزيرة الإسكان بخالص التهنئة إلى "صندوق تحيا مصر"، قيادةً وإدارةً والعاملين به، بمناسبة مرور اثني عشر عامًا على تأسيسه، مؤكدة ثقتها في أن السنوات المقبلة ستشهد مزيدًا من الإنجازات والمبادرات التي تعكس روح المشاركة والمسئولية الوطنية، وتؤكد أن "تحيا مصر" ليست فقط اسمًا لصندوق، وإنما هي إرادة وطنية وعمل مشترك من أجل بناء مستقبل أفضل لكل المصريين.