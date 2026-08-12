وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمحاور والكباري بالإسكندرية وكفر الشيخ

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمحاور والكباري بمحافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ، والتي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظتين، ورفع كفاءة الحركة المرورية، وتحسين الربط بين مختلف المناطق وشبكة الطرق القومية.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، لما لهذه المشروعات من أهمية في تحسين السيولة المرورية، وتقليل أزمنة الرحلات، وتعظيم الاستفادة من المحاور والطرق القائمة.

وتلقت الوزيرة تقريرًا تضمن نتائج الجولة التي أجراها اللواء مهندس هاني الإسكندراني، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء مهندس عصام الغرابلي، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ومسؤولو الجهاز، لتفقد سير الأعمال بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظتي كفر الشيخ والإسكندرية، من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

وقد شملت الجولة بمحافظة كفر الشيخ تفقد سير الأعمال بمشروع «رافد أبو الروس/مطوبس/فوه» – المرحلة الثانية، الذي يُعد أحد روافد الطريق الدولي الساحلي.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير أن مشروع «رافد أبو الروس/مطوبس/فوه» تم تنفيذ المرحلة الأولى منه بطول 15.2 كم وعرض 21 مترًا، باتجاهين، بواقع حارتين مروريتين بكل اتجاه، ويشمل 7 كباري سطحية، وكوبري علوي، بالإضافة إلى عدايات الصرف والري أسفل الطريق.

وأضاف أن العمل جارٍ بالمرحلة الثانية من الطريق، والتي تربط نهاية المرحلة الأولى عند مدخل منطقة «أبو دنيا/أبو الروس» حتى كوبري فوه العلوي على فرع رشيد، وهو طريق مزدوج بطول 16 كم وعرض 21 مترًا، بواقع حارتين مروريتين بكل اتجاه، ويشتمل على 14 كوبري علوي، وكوبري سطحي، بالإضافة إلى عدايات الصرف والري أسفل الطريق.

طريق الرياض/سيدي سالم

كما شملت جولة رئيس الجهاز المركزي للتعمير ومرافقيه طريق الرياض/سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، بطول 36 كم، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية، حيث تم تقسيم العمل بالطريق إلى 3 قطاعات.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير أن «طريق الرياض/سيدي سالم» يُعد محورًا عرضيًا جديدًا بشمال الدلتا، لتقليل الكثافة المرورية وخدمة المزارع السمكية والمناطق الصناعية ومناطق استصلاح الأراضي بمحافظة كفر الشيخ، حيث إنه طريق مفرد باتجاهين للمرور، يربط بين رافد كفر الشيخ/بلطيم ورافد مطوبس/أبو الروس/فوه، بطول حوالي 36 كم، وعرض 16 مترًا شاملًا الطبانات، ومسطح بعرض 5 أمتار، ويشمل عدايات للري والصرف أسفل الطريق، بالإضافة إلى أعمال صناعية.

مشروع كوبري 45

وفي محافظة الإسكندرية، تفقد اللواء مهندس هاني مصطفى أعمال مشروع كوبري 45، ومشروع تطوير وتوسعة الكورنيش وتطوير بئر مسعود، ومشروع فتح شارع محمد نجيب بمحافظة الإسكندرية، بطول 3 كم، ويتضمن تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال فتح وتطوير الشارع، وتشمل إنشاء كوبري أعلى شارع جمال عبد الناصر بطول 490 مترًا، بالإضافة إلى امتداد النفقين في الاتجاه القبلي، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق بالمنطقة وتحسين الحركة المرورية.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي مستجدات مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بطول 20 كم بمحافظة الإسكندرية، والذي يُعد محورًا حيويًا لربط طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي بمطار الإسكندرية الدولي ومدينة برج العرب والساحل الشمالي الغربي، حيث أوضح التقرير أن المشروع يتضمن تنفيذ 6 كباري علوية، و5 كباري سطحية، ونفق سيارات، فيما بلغت نسبة التنفيذ مرحلة متقدمة.

وفي هذا الإطار، شددت وزيرة الإسكان على ضرورة متابعة معدلات التنفيذ بصورة مستمرة، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة، وتحقيق المستهدف منها في خدمة المواطنين ودعم خطط التنمية بمحافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ.