قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما الفرق بين خطأ آدم وخطيئة إبليس؟.. علي جمعة يجيب
مصرع شخصين إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي
انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
العراق.. اعتقال 4 أشخاص لحيازتهم أكثر من 20 مسيرة ببغداد
بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية
مالاجا الإسباني ينافس الأهلي على خطف محمود صلاح | خاص
حسن الخاتمة.. وفاة مسن ساجدا أثناء الصلاة داخل مسجد في طنطا
شطب 5 أعضاء ولجنة دائمة للرصد.. حزمة قرارات من "الصحفيين" لمواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي الصفة
محمود صلاح بين الأهلي ومالاجا.. القرار النهائي بعد اجتماع غزل المحلة
لم يتحمل الصدمة.. وفاة شاب في نفس لحظة رحيل أمه بمستشفى طوارئ المنصورة
رباط صليبي.. فرج عامر يكشف طبيعة الإصابة الصادمة لـ بلعمري
جميع الأنواع مستمرة.. هيئة الدواء تحسم الجدل بشأن وقف استيراد الأنسولين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تتابع موقف تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمحاور والكباري بالإسكندرية وكفر الشيخ

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ عدد من مشروعات الطرق والمحاور والكباري بمحافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ، والتي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير التابع للوزارة، من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية بالمحافظتين، ورفع كفاءة الحركة المرورية، وتحسين الربط بين مختلف المناطق وشبكة الطرق القومية.

وأكدت وزيرة الإسكان أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، لما لهذه المشروعات من أهمية في تحسين السيولة المرورية، وتقليل أزمنة الرحلات، وتعظيم الاستفادة من المحاور والطرق القائمة.

وتلقت الوزيرة تقريرًا تضمن نتائج الجولة التي أجراها اللواء مهندس هاني الإسكندراني، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء مهندس عصام الغرابلي، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي الأوسط، ومسؤولو الجهاز، لتفقد سير الأعمال بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظتي كفر الشيخ والإسكندرية، من خلال الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير الساحل الشمالي الأوسط.

وقد شملت الجولة بمحافظة كفر الشيخ تفقد سير الأعمال بمشروع «رافد أبو الروس/مطوبس/فوه» – المرحلة الثانية، الذي يُعد أحد روافد الطريق الدولي الساحلي.

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير أن مشروع «رافد أبو الروس/مطوبس/فوه» تم تنفيذ المرحلة الأولى منه بطول 15.2 كم وعرض 21 مترًا، باتجاهين، بواقع حارتين مروريتين بكل اتجاه، ويشمل 7 كباري سطحية، وكوبري علوي، بالإضافة إلى عدايات الصرف والري أسفل الطريق.

وأضاف أن العمل جارٍ بالمرحلة الثانية من الطريق، والتي تربط نهاية المرحلة الأولى عند مدخل منطقة «أبو دنيا/أبو الروس» حتى كوبري فوه العلوي على فرع رشيد، وهو طريق مزدوج بطول 16 كم وعرض 21 مترًا، بواقع حارتين مروريتين بكل اتجاه، ويشتمل على 14 كوبري علوي، وكوبري سطحي، بالإضافة إلى عدايات الصرف والري أسفل الطريق.

 

طريق الرياض/سيدي سالم

كما شملت جولة رئيس الجهاز المركزي للتعمير ومرافقيه طريق الرياض/سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، بطول 36 كم، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية، حيث تم تقسيم العمل بالطريق إلى 3 قطاعات.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير أن «طريق الرياض/سيدي سالم» يُعد محورًا عرضيًا جديدًا بشمال الدلتا، لتقليل الكثافة المرورية وخدمة المزارع السمكية والمناطق الصناعية ومناطق استصلاح الأراضي بمحافظة كفر الشيخ، حيث إنه طريق مفرد باتجاهين للمرور، يربط بين رافد كفر الشيخ/بلطيم ورافد مطوبس/أبو الروس/فوه، بطول حوالي 36 كم، وعرض 16 مترًا شاملًا الطبانات، ومسطح بعرض 5 أمتار، ويشمل عدايات للري والصرف أسفل الطريق، بالإضافة إلى أعمال صناعية.

 

مشروع كوبري 45

وفي محافظة الإسكندرية، تفقد اللواء مهندس هاني مصطفى أعمال مشروع كوبري 45، ومشروع تطوير وتوسعة الكورنيش وتطوير بئر مسعود، ومشروع فتح شارع محمد نجيب بمحافظة الإسكندرية، بطول 3 كم، ويتضمن تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال فتح وتطوير الشارع، وتشمل إنشاء كوبري أعلى شارع جمال عبد الناصر بطول 490 مترًا، بالإضافة إلى امتداد النفقين في الاتجاه القبلي، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق بالمنطقة وتحسين الحركة المرورية.

كما تابعت المهندسة راندة المنشاوي مستجدات مشروع إنشاء القوس الغربي لمحور اللواء عمر سليمان بطول 20 كم بمحافظة الإسكندرية، والذي يُعد محورًا حيويًا لربط طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي بمطار الإسكندرية الدولي ومدينة برج العرب والساحل الشمالي الغربي، حيث أوضح التقرير أن المشروع يتضمن تنفيذ 6 كباري علوية، و5 كباري سطحية، ونفق سيارات، فيما بلغت نسبة التنفيذ مرحلة متقدمة.

وفي هذا الإطار، شددت وزيرة الإسكان على ضرورة متابعة معدلات التنفيذ بصورة مستمرة، والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية، بما يضمن الانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المقررة، وتحقيق المستهدف منها في خدمة المواطنين ودعم خطط التنمية بمحافظتي الإسكندرية وكفر الشيخ.

الطرق الكباري كفر الشيخ الإسكندرية الجهاز المركزي للتعمير الساحل الشمالي مشروع كوبري 45

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

جزيرة الوراق

مرور مواد أو مستلزمات بناء.. بيان هام بشأن جزيرة الوراق الجديدة

ترشيحاتنا

قداسة البابا تواضروس

«ترى وتشعر وتستر وتحتمل».. البابا تواضروس يستعرض فضائل السيدة العذراء في إرساء «قانون الرحمة»

قداسة البابا تواضروس

في عظته بالمرقسية.. البابا تواضروس يُهنئ بصوم العذراء والناجحين ويحدد 5 صور لـ"قانون الرحمة"

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

مدبولي: صندوق تحيا مصر شريك أساسي في تحقيق التنمية ودعم الفئات الأولى بالرعاية

بالصور

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تستدعي 655 ألف سيارة كامري عالميًا بسبب عطل في شاشة العرض

سيارة كامري
سيارة كامري
سيارة كامري

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد