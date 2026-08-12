طرق طور سيناء تتزين بالتطوير.. والمحافظ: الجودة والمواصفات أولا ولا مجال للتهاون

تفقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة طور سيناء، لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستوى جودة الأعمال المنفذة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالبنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بالمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء إيهاب مكاوي، السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، والمهندس رضا أحمد محمد، مدير مديرية الطرق والنقل بجنوب سيناء، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والمدينة.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير الطرق بحي بدر القديم، عقب الانتهاء من تنفيذها، حيث التقى عددًا من الأهالي واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات واحتياجات المنطقة، فيما أعرب المواطنون عن رضاهم عن الأعمال التي جرى تنفيذها، وما أحدثته من تحسن في مستوى الخدمات والمظهر العام للحي.

وتضمنت أعمال التطوير تنفيذ أعمال الرصف والتجميل والإنارة، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية، وتحسين الحركة المرورية، والارتقاء بالمظهر الحضاري للمنطقة، وتوفير بيئة أفضل لسكان الحي.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير المنفذة بحي 102، خاصة في محيط الجهات الحكومية والعمارات السكنية، وراجع مداخل العمارات، للتأكد من مدى مطابقتها للاشتراطات والمواصفات الفنية المنظمة لأعمال التنفيذ.

ووجّه المحافظ باستكمال أعمال التجميل حول العمارات السكنية، إلى جانب استكمال تطوير باقي شوارع الحي ضمن خطة العام المالي المقبل، مع تنفيذ أعمال رصف الشوارع باستخدام بلاطات الإنترلوك، بما يسهم في استكمال أعمال تطوير وتجميل الحي وتحسين البيئة المحيطة بالسكان.

وشدد محافظ جنوب سيناء على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ مشروعات الطرق، والتقيد الكامل بالمواصفات الفنية الواردة بكود الطرق، مؤكدًا أن جودة التنفيذ تمثل أولوية أساسية، وأن مشروعات البنية الأساسية يجب أن تحقق أعلى معدلات الكفاءة والاستدامة.

وأكد المحافظ أن الدولة، ممثلة في محافظة جنوب سيناء، تواصل جهودها لرفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع توجيه الأولوية للمناطق ذات الكثافات السكانية المرتفعة، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة من المشروعات وتحسين جودة الحياة.

وبلغ إجمالي أطوال أعمال الطرق التي جرى تنفيذها ضمن المشروع نحو 4.8 كيلومتر، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية بمدينة طور سيناء وتحسين مستوى البنية الأساسية.

وفي ختام الجولة، وجّه المحافظ الشكر للعاملين والقائمين على تنفيذ مشروعات الطرق، تقديرًا لجهودهم، مؤكدًا أن استكمال مسيرة تطوير البنية الأساسية يتطلب مواصلة العمل، والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية، ومتابعة التنفيذ بصورة مستمرة لضمان خروج المشروعات بالمستوى الذي يليق .