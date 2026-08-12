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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استجابة لمطالب المواطنين.. تدشين خطوط مواصلات جديدة لربط الشروق بالقاهرة الكبرى

تشغيل عدد من خطوط المواصلات الجديدة
تشغيل عدد من خطوط المواصلات الجديدة
ميرنا رزق

استجابة لمطالب المواطنين، وفي إطار التعاون المثمر بين وزارتي النقل والإسكان، تم، اليوم، تدشين تشغيل عدد من خطوط المواصلات الجديدة لخدمة مواطني مدينة الشروق، وربط المدينة بشبكة المواصلات بالقاهرة الكبرى، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين وتوفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة.

جاء ذلك بحضور المهندس ضياء الدين مصطفى، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، ممثلًا عن وزارة النقل، ومحمد القصيري، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمتابعة بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وأحمد مصطفى، مدير التفتيش بجهاز تنظيم النقل، والمهندس أحمد شوقي، رئيس الإدارة المركزية للتنمية ممثلًا عن وزارة الإسكان، والمهندس محمد زكريا، رئيس جهاز مدينة الشروق، ورامي زكريا، رئيس مجلس إدارة شركة نيو الماسة للنقل الجماعي.

وفي هذا الصدد، قال رامي زكريا، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات النقل الجماعي، إن تدشين الخطوط الجديدة يأتي استجابةً للاحتياجات الفعلية لمواطني مدينة الشروق، وحرصًا على توفير وسائل نقل جماعي آمنة ومنتظمة تساعد المواطنين على الوصول إلى مختلف المناطق داخل القاهرة الكبرى بسهولة ويسر.

وأضاف زكريا في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، أن تشغيل الخطوط الجديدة يعكس أهمية التكامل بين الجهات المعنية والقطاع الخاص في دعم منظومة النقل الجماعي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف مواصلة العمل على تحسين مستوى الخدمة وتوفير وسائل نقل تلائم احتياجات المواطنين، بما يسهم في تحقيق سهولة أكبر في التنقل وتعزيز جودة الحياة داخل المدن الجديدة.

توفير احتياجات المواطنين

ويأتي تدشين هذه الخطوط في إطار سياسة الدولة الهادفة إلى توفير احتياجات المواطنين بالمدن العمرانية الجديدة، والارتقاء بمستوى خدمات النقل الجماعي، وتعزيز الربط بين المدن الجديدة ومختلف مناطق القاهرة الكبرى.

وتؤكد هذه الخطوة أهمية التكامل والتعاون بين وزارتي النقل والإسكان وأجهزة المدن الجديدة والقطاع الخاص، بما يدعم خطط الدولة في تطوير منظومة النقل الجماعي، وتحقيق أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.

النقل النقل والإسكان المواصلات

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