بالفيديو.. الوزراء يستعرض جهود تطوير ميناء دمياط وتعزيز قدراته في حركة التجارة والنقل البحري

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان "ميناء دمياط.. تطوير متواصل لتعزيز حركة التجارة والنقل البحري"، يستعرض جهود الدولة للارتقاء بالميناء ورفع كفاءته، وتعزيز قدراته في تداول الحاويات والبضائع واستقبال السفن العملاقة، بما يدعم تنافسية المواني المصرية، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

يأتي ذلك في إطار خطة متكاملة لتطوير المواني المصرية وتحديث بنيتها التحتية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة بها، بما يعزز قدرتها على مواكبة التطورات المتسارعة في حركة التجارة العالمية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر، ويعد ميناء دمياط أحد المواني الرئيسية التي تشهد أعمال تطوير متواصلة للارتقاء بمستوى الخدمات وزيادة قدراته التشغيلية.

وخلال الفيديو، أوضح اللواء بحري أركان حرب طارق عدلي، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، أن الميناء أنشئ عام 1986، وشهد عدة مراحل متتالية من التطوير، بدأت المرحلة الأولى منها عام 2004، مشيرًا إلى أن ميناء دمياط كان أول ميناء يبدأ تطبيق منظومة الإدارة الآلية، حيث تمت ميكنة مختلف الإجراءات بهيئة الميناء.

وقال إن المرحلة الثانية من تطوير الميناء بدأت عام 2019، وشملت افتتاح محطة متعددة الأغراض بطول أرصفة 680 مترًا، وغاطس 17 مترًا، بعدما كانت أعماق الغاطس بالميناء تتراوح بين 12 و14.5 مترًا، بما أسهم في إحداث نقلة كبيرة في قدرات الميناء على استقبال السفن الكبيرة، موضحًا أن ذلك تزامن مع تطوير محطة حاويات دمياط.

وأضاف “عدلي” أن المرحلة الحالية لتطوير الميناء بدأت منذ نحو 4 سنوات، وشملت إنشاء محطة "تحيا مصر1"، التي يصل طول أرصفتها إلى 1970 مترًا، بأعماق تصل إلى 18 مترًا، وساحة خلفية بمساحة 922 ألف م2.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط أن الميناء سيشهد الفترة المقبلة تنفيذ العديد من مشروعات التطوير، موضحًا أنه جارٍ تنفيذ مشروع محطة الحبوب والغلال، بأطوال أرصفة 850 مترًا، وأعماق 18 مترًا، وساحة خلفية تبلغ مساحتها 270 ألف م2، إلى جانب العمل على محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض التي تصل أطوال أرصفتها إلى 3320 مترًا وغاطسها إلى 20 مترًا، مع تعميق الممر الملاحي لـ 22 مترًا، بما يعزز قدرة ميناء دمياط على استقبال مختلف أنواع الحمولات والسفن العملاقة.

وفيما يتعلق بمعدلات التداول بالميناء، أوضح اللواء بحري أركان حرب طارق عدلي أن ميناء دمياط سجل أعلى معدل لتداول البضائع منذ إنشائه، حيث بلغ إجمالي حجم التداول خلال العام المالي 2025/2026 نحو 46.4 مليون طن، فيما استقبل الميناء 3312 سفينة.

من جانبه، أوضح محمد النقيب، رئيس القطاع المالي لشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات، أن محطة دمياط أليانس لمحطات الحاويات المشغل لمحطة "تحيا مصر 1" في ميناء دمياط تضم تحالفًا يشمل شركات (يوروجيت ألمانيا، كونتشيب إيطاليا، والخط الملاحي العالمي هاباج لويد).

ولفت إلى أن حجم استثمارات المرحلة الأولى من المشروع يتجاوز 600 مليون دولار، فيما ستصل الطاقة الاستيعابية للمحطة عند اكتمالها إلى 3.3 مليون حاوية مكافئة، بإجمالي عدد موظفين سيصل إلى نحو 2000 موظف، مع العمل على تدريب وتأهيل العمالة الجديدة.

وأكد أن مصر قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن المستثمر الأجنبي عندما يطمئن إلى بيئة الاستثمار واستقرار الاقتصاد، يكون أكثر استعدادًا لضخ استثمارات جديدة، إلى جانب نقل الخبرات والتكنولوجيات الحديثة وتوفير برامج تدريبية لتأهيل الكوادر المصرية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

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