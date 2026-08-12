منتخب ناشئات السلة يواجه أوغندا في ربع نهائي بطولة الأفروباسكت

يواجه منتخب مصر لكرة السلة للناشئات تحت 18 عامًا، اليوم الأربعاء، نظيره الأوغندي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة الأفروباسكت، المقامة حاليًا في العاصمة الإيفوارية "أبيدجان".

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، بتوقيت القاهرة، وتُذاع مباشرة وحصريًا عبر القناة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة السلة على "يوتيوب".

وكان منتخب مصر قد احتل المركز الثاني بالمجموعة الثانية، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي، حيث صُنف رابعًا ضمن الفرق الثمانية المتأهلة، ليلاقي المنتخب الأوغندي، خامس الترتيب.

وتضم قائمة المنتخب الوطني 12 لاعبة، هن: جوري نزار، ملك العزب، سدرة شلبي، هانيا ناصر، ياسمين الجمال، فاطمة محمد، مريم حازم، ملك الحملي، هنا الباز، ليلى حسام، زينة حليم، وسدرة هيثم، ويقود المنتخب فنيًا الكابتن طارق خيري.

ويرأس بعثة منتخبي الناشئات والناشئين في أبيدجان أيمن علي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة.