طالب بطب جنوب الوادي "معرفش يكتب اسم الجامعة"|وتربوي يؤكد: الغش خلق أوائل وهميين

حالة من الجدل أثيرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، بعد تسريب صورة تكشف أخطاء صادمة في أوراق إجابة أحد طلاب كلية طب جنوب الوادي.

حيث انتشرت على فيس بوك ، صورة تكشف عن طالب بالفرقة الأولى في كلية طب جنوب الوادي ، أخطأ في كتابة اسم الكلية في البيانات على الامتحان ، حيث كتب كلية طب جانوب الوادي بدلا من جنوب الوادي .

وقد قابل رواد فيس بوك الصورة المسربة بتعليقات ساخرة وغاضبة ، فالبعض علق قائلا : طلاب الغش في الثانوية العامة ، وجاء تعليق آخر كالتالي : تقريباً ماخدش السماعة هو وبيكتب البيانات.

خبير تربوي يعلق

علق الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، على الصورة المتداولة ، مؤكداً أن الخطأ اللغوي الذي ارتكبه طالب تلك الكلية له عدة دلالات: