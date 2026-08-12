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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إخلاء موظفي هيئة الرعاية الصحية بالأقصر بعد نشوب حريق بأحد أجهزة التكييف

إخلاء موظفي هيئة الرعاية الصحية بالأقصر بعد نشوب حريق بأحد أجهزة التكييف
إخلاء موظفي هيئة الرعاية الصحية بالأقصر بعد نشوب حريق بأحد أجهزة التكييف
شمس يونس

شهد مبنى هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم، نشوب حريق محدود بأحد أجهزة التكييف داخل المبنى، ما استدعى إخلاء الموظفين من المكان كإجراء احترازي حفاظا على سلامتهم.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقي الجهات المختصة بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل مبنى هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، وعلى الفور جرى الدفع بقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ للتعامل مع مصدر النيران والسيطرة على الحريق.

وفور وقوع الحريق، تم إخلاء الموظفين والمتواجدين داخل المبنى، وذلك لمنع تعرضهم لأي مخاطر محتملة، بالتزامن مع تنفيذ إجراءات التعامل مع الحريق والتأكد من تأمين المكان.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران، ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء المبنى، فيما لم تسفر الواقعة عن وقوع أي إصابات بين العاملين أو المترددين على الهيئة، وفقا للمعلومات الأولية.

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق نشب في أحد أجهزة التكييف، بينما تواصل الجهات المختصة فحص موقع الواقعة للوقوف على الأسباب التي أدت إلى اندلاع النيران والتأكد من عدم وجود أي مخاطر أخرى داخل المبنى.

وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالواقعة.

الاقصر اخبار الاقصر حريق محدود

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