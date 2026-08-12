مديرية العمل بالأقصر تستجيب لشكاوى العمال وتبحث تأخر صرف المستحقات

واصلت مديرية العمل بالأقصر جهودها الميدانية والتوعوية لحماية حقوق العمال وتعزيز استقرار بيئة العمل، تنفيذًا لتوجيهات حسن رداد وزير العمل، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بشأن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين، والتوسع في نشر الوعي بالحقوق والواجبات التي تنظمها قوانين العمل.

وفي استجابة سريعة لشكوى أحد العاملين عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، بشأن تأخر صرف راتبي شهري يونيو ويوليو، إلى جانب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وجه محمود أحمد عيسى وكيل وزارة العمل بالأقصر بتشكيل لجنة تفتيشية للانتقال إلى مقر إحدى شركات الأمن الخاصة داخل جامعة طيبة التكنولوجية، لبحث الشكوى والتحقق من موقف العاملين وفحص سجلات الأجور والمستحقات المالية.

وضمت اللجنة محمود أحمد عيسى مدير مديرية العمل بالأقصر، ونجوى محمد مدير إدارة رعاية القوى العاملة، وعلي مصطفى مفتش عمل مكتب الأقصر، حيث عقدت اللجنة اجتماعًا مع مسؤولي الجامعة والشركة لبحث أسباب تأخر صرف مستحقات العاملين ومراجعة مدى الالتزام بأحكام قانون العمل.

وأكدت اللجنة ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف المستحقات المالية والمتأخرات المستحقة للعاملين، مع التأكيد على الالتزام بالتشريعات المنظمة للعمل، بما يسهم في الحفاظ على حقوق العمال وتحقيق الاستقرار داخل بيئة العمل.

في سياق متصل، كثفت مديرية العمل بالأقصر جهودها التوعوية لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودعم فرص دمجهم في سوق العمل، حيث نظم مكتب تشغيل البياضية ندوة توعوية بإحدى شركات الصناعات الكيميائية تناولت حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والضمانات القانونية المقررة لهم وأهمية توفير فرص عمل مناسبة تتوافق مع قدراتهم.

وتناولت الندوة التي ألقتها منى علي مدير مكتب التشغيل بمنطقة عمل البياضية، مكتسبات مبادرة قادرون باختلاف ودور صندوق قادرون باختلاف في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب استعراض المزايا والتسهيلات التي نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما جرى التأكيد خلال الندوة على أهمية التزام المنشآت بالنسبة القانونية المقررة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تبلغ 5% من إجمالي العاملين، مع توفير بيئة عمل مناسبة ومجهزة تضمن حصولهم على حقوقهم الوظيفية وممارسة أعمالهم بصورة كاملة.

وشهدت الندوة كذلك تقديم شرح عملي للحضور حول كيفية استخراج شهادة القيد كعب العمل إلكترونيًا من خلال منصة مصر الرقمية، في خطوة تستهدف تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات العمالية.

وتأتي هذه التحركات ضمن جهود مديرية العمل بالأقصر للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الرقابة على تطبيق تشريعات العمل، وسرعة التعامل مع شكاوى العمال، إلى جانب دعم الفئات الأولى بالرعاية وتهيئة بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.