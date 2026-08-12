جوليان ألفاريز يستعد لجلسة حاسمة مع سيميوني لبحث موقف رحيله لبرشلونة

كشفت تقارير الصحف الإسبانية عن جلسة مرتقبة بين الأرجنتين جوليان ألفاريز ودييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد لحسم رحيله لفريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري

وحسب موندو ديبورتيفو فإن جوليان ألفاريز سيواجهة دييجو سيميوني اليوم، لطلب الرحيل عن أتلتيكو مدريد وتحقيق حلمه بالانتقال إلى برشلونة.

واشارت الصحيفة لإمكانية تصعيد المهاجم الأرجنتيني ضد إدارة نادي أتلتيكو حيث يمتلك اللاعب مستند يؤكد وعد النادي المدريدي بالسماح له بالرحيل حال وصول عرض.

فيما يترقب فريق برشلونة الموقف، وسيحدد المدة التي يمكن انتظارها حتى تتم الصفقة أو إغلاق الملف تماما

في نفس السياق وأوضحت الصحيفة أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، برز ضمن الخيارات التي يدرسها برشلونة، حيث قد يتحرك النادي الكتالوني للتعاقد معه حال عدم حدوث أي تقدم في مفاوضات ضم جوليان ألفاريز خلال الأيام المقبلة.

وبذلك، يضع برشلونة لاوتارو مارتينيز كخيار بديل لصفقة ألفاريز، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة النادي محاولاتها لإقناع أتلتيكو مدريد بالتوصل إلى اتفاق بشأن المهاجم الأرجنتيني.