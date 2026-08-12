قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجيش السوداني يتصدى لمسيرات الدعم السريع في أم درمان
جوليان ألفاريز يستعد لجلسة حاسمة مع سيميوني لبحث موقف رحيله لبرشلونة
قرار قضائي عاجل في واقعة إنهاء حياة أسرة التجمع الخامس
تعرف على شروط التبرع بالأعضاء البشرية طبقا للقانون
ظهور نتيجة أبناؤنا في الخارج الدور الثاني 2026 ..عبر هذا الرابط
يد الأهلي يستعد للمشاركة في البطولة الدولية الودية بالبوسنة
ارتفاع وفيات حادث الإسماعيلية لـ 18 وفاة ..ونائب وزير الصحة يزور المصابين
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء
تنسيق الجامعات 2026.. بدء تسجيل رغبات المرحلة الثانية وتحذير من الكيانات الوهمية
ارتفاع مئات الجنيهات .. تعرف على أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء
وزير البترول: مصر تطرح مزايدة عالمية كبرى للبحث عن البترول والغاز في 14 منطقة
مصدر في الاحتلال يطالب الجيش اللبناني بمواجهة حزب الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

جوليان ألفاريز يستعد لجلسة حاسمة مع سيميوني لبحث موقف رحيله لبرشلونة

جوليان ألفاريز
جوليان ألفاريز
عبدالله هشام

كشفت تقارير الصحف الإسبانية عن جلسة مرتقبة بين الأرجنتين جوليان ألفاريز ودييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد لحسم رحيله لفريق برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري 

وحسب موندو ديبورتيفو فإن جوليان ألفاريز سيواجهة دييجو سيميوني اليوم، لطلب الرحيل عن أتلتيكو مدريد وتحقيق حلمه بالانتقال إلى برشلونة.

واشارت الصحيفة لإمكانية تصعيد المهاجم الأرجنتيني ضد إدارة نادي أتلتيكو حيث يمتلك اللاعب مستند يؤكد وعد النادي المدريدي بالسماح له بالرحيل حال وصول عرض.

فيما يترقب فريق برشلونة الموقف، وسيحدد المدة التي يمكن انتظارها حتى تتم الصفقة أو إغلاق الملف تماما 

في نفس السياق وأوضحت الصحيفة أن الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان الإيطالي، برز ضمن الخيارات التي يدرسها برشلونة، حيث قد يتحرك النادي الكتالوني للتعاقد معه حال عدم حدوث أي تقدم في مفاوضات ضم جوليان ألفاريز خلال الأيام المقبلة.

وبذلك، يضع برشلونة لاوتارو مارتينيز كخيار بديل لصفقة ألفاريز، في الوقت الذي تواصل فيه إدارة النادي محاولاتها لإقناع أتلتيكو مدريد بالتوصل إلى اتفاق بشأن المهاجم الأرجنتيني.

الأرجنتين جوليان ألفاريز سيميوني فريق أتلتيكو مدريد برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طائرات مسيرة

تصعيد خطير في ليبيا .. الدفاعات الجوية تتصدّى لمُسيّرات تستهدف معسكر 77 بالزاوية

زعيم كوريا الشمالية

بيونج يانج تتحدّى واشنطن وسول.. كوريا الشمالية تفاجئ العالم بإطلاق مقذوف مجهول

شقيق عضو مجلس النواب

على يد حفيدته .. مصرع الحاج ضياء درويش شقيق عضو مجلس النواب بالمرج بطلق ناري

فرج عامر

فرج عامر يفجر مفاجأة بشأن أشرف داري مع الأهلي

شيكو بانزا

نجم الزمالك السابق يُفجّر مفاجأة بشأن «شيكو بانزا»

حادث الدواويس

مأساة الدواويس تهز الإسماعيلية .. 18وفاة و30 سيارة إسعاف في حادث عمال مروع وقرارات عاجلة لأسر الضحايا

الاهلي وبرشلونة

الأهلي وبرشلونة .. منصة مصرية تعلن نقل مواجهة كأس خوان جامبر

فرج عامر

فرج عامر : 3 نجوم من الأهلي تألقوا في سموحة وانتهى بهم المطاف في بيراميدز

ترشيحاتنا

لقاء وزير الري

وزير الري: تطوير منظومة إدارة المياه بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية

الهلال الاحمر

الهلال الأحمر يساند أسر ضحايا حادث تصادم سيارتي عمال بالإسماعيلية في استكمال إجراءات الدفن

الدكتورة مايا مرسي

وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم النفسى لأسر ضحايا ومصابى حادث الإسماعيلية

بالصور

هل النوم تحت التكييف طوال الليل يسبب المرض؟ 5 معلومات مهمة

هل النوم تحت التكييف طوال الليل يسبب المرض؟ 5 معلومات مهمة
هل النوم تحت التكييف طوال الليل يسبب المرض؟ 5 معلومات مهمة
هل النوم تحت التكييف طوال الليل يسبب المرض؟ 5 معلومات مهمة

وزير الري: تطوير منظومة إدارة المياه بالاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية

لقاء وزير الري
لقاء وزير الري
لقاء وزير الري

أخطر وقت للخروج في الشمس خلال اليوم.. ومتى يكون الحر في ذروته؟

أخطر وقت للخروج في الشمس خلال اليوم.. ومتى يكون الحر في ذروته؟
أخطر وقت للخروج في الشمس خلال اليوم.. ومتى يكون الحر في ذروته؟
أخطر وقت للخروج في الشمس خلال اليوم.. ومتى يكون الحر في ذروته؟

لوك كاجوال.. هند عبد الحليم تستعرض جمالها

هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
هند عبد الحليم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد