غدًا.. الإسكان تجري القرعة العلنية الـ16 لتسكين عملاء «الرابية» بمدينة الشروق

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم (16) لتسكين العملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم بمنطقة الرابية بمدينة الشروق، وذلك غداً الخميس الموافق 13 أغسطس 2026.

وأكدت وزيرة الإسكان حرص الوزارة على استكمال إجراءات توفيق أوضاع المواطنين بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن الجديدة والتعامل مع طلباتهم وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي ويضمن حصول المستحقين على حقوقهم.

وأوضح المهندس محمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن القرعة العلنية اليدوية ستجرى بمقر الجهاز، للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تم توفيق أوضاعها لهم، طبقًا لشرائح المساحات (٢٠٩ م ٢ - ٢٧٦ م ٢ - ٥٠٠م٢ - ٦٠٠ م٢ - ٧٠٠ م ٢ ).

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم كذلك إجراء قرعة علنية للمواطنين الذين أبدوا رغبتهم في استبدال قطع الأراضي التي تم توفيق أوضاعها لهم بوحدات سكنية بديلة، وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة.

وأشار المهندس محمد زكريا إلى أنه سيبدأ تسجيل حضور المواطنين اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا في التاريخ المحدد لإجراء القرعة، وسيتم غلق الأبواب في الساعة الثانية عشرة ظهرًا لبدء القرعة العلنية، وأنه يُسمح بحضور القرعة العلنية بموجب إثبات الشخصية وأصل إيصال السداد، مع ضرورة استكمال قيمة الـ25% الأولى خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة.