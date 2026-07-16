طرح محال تجارية وصيدليات ومخبز بالمزاد العلني في مدن الشروق وبدر والعاشر من رمضان

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال أجهزة مدن الشروق، وبدر، والعاشر من رمضان، عن طرح عدد من المحال التجارية والصيدليات ومخبز للبيع أو الترخيص بالانتفاع من خلال المزاد العلني، وفقًا للضوابط والاشتراطات المنظمة.

وذلك في إطار جهود وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية والخدمية بالمدن الجديدة.

وأوضح جهاز مدينة الشروق أنه تم طرح 15 محلًا تجاريًا و2 صيدلية بمساحات متنوعة تتراوح بين 9 و 31 مترًا مربعًا، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء 12/8/2026.

كما أعلن جهاز مدينة بدر عن طرح المخبز الكائن بمنطقة 196 عمارات – المرحلة الثانية (سكن موظفي العاصمة الجديدة)، شاملاً المبنى ومشتملاته والسور، للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء 4/8/2026.

وفي السياق ذاته، أعلن جهاز مدينة العاشر من رمضان عن طرح 70 محلًا تجاريًا، و2 مخزن بمساحات تتراوح بين 5 و150 مترًا مربعًا بالحي الأول، وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع لمدة سبع سنوات من خلال المزاد العلني بجلسة يوم الثلاثاء 28/7/2026.

وأكدت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أن كراسات الشروط والمواصفات متاحة بمقار أجهزة المدن المطروح بها المحال والصيدليات والمخبز والمخزنين.