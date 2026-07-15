وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والخدمات بعدد من المدن الجديدة

تابعت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بعدد من مشروعات البنية الأساسية والخدمات بالمدن الجديدة، وذلك في إطار رفع كفاءة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يواكب جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن مشروعات البنية الأساسية والخدمات تمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، لافتةً إلى أن ما يتم تنفيذه من شبكات طرق ومرافق وخدمات يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ورفع كفاءة المدن الجديدة، وتوفير بيئة مناسبة للمعيشة والعمل والاستثمار.

وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية التنسيق المستمر بين أجهزة الوزارة والشركات المنفذة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز، مع الالتزام بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية والحفاظ على جودة التنفيذ في جميع مراحل العمل.

واستعرضت وزيرة الإسكان تقريراً حول موقف تنفيذ عدد من المشروعات، حيث تطرق إلى جولة المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز العاصمة الجديدة، لمتابعة سير العمل بمشروع مأخذ وخطوط نقل المياه العكرة من نهر النيل إلى محطة التنقية، والذي يُعد أحد أكبر مشروعات نقل المياه في جمهورية مصر العربية، حيث يشمل تنفيذ نحو 150 كيلومتراً من خطوط نقل المياه بأقطار تصل إلى 2200 مم، بالإضافة إلى المأخذ والروافع ومحطة التنقية، بما يعزز منظومة إمدادات المياه ويدعم خطط التنمية والتوسع العمراني.

وفي مدينة بدر، استكمل جهاز المدينة برئاسة المهندس السيد أمين، تنفيذ أعمال تطوير منظومة الصرف الصحي من خلال تحويل مسار خط الصرف الصحي القادم من العاصمة الجديدة ضمن خطة فصل الصرف الآدمي عن الصناعي، بما يسهم في رفع كفاءة محطات المعالجة وتحسين جودة مياه الري المعالجة.

وفي مدينة أكتوبر الجديدة، واصل الجهاز برئاسة المهندس محمد عبد المقصود، تنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي، بطاقة استيعابية تبلغ 26 ألف متر مكعب يومياً كمرحلة أولى، حيث وصلت نسبة التنفيذ لمراحل متقدمة، بما يدعم التنمية الصناعية، ويتيح إعادة استخدام المياه المعالجة في أعمال الري وفقاً لمبادئ التنمية المستدامة.

وفي مدينة حدائق أكتوبر، بين التقرير أن المهندس ياسر عبد الحليم، رئيس جهاز المدينة، تابع تنفيذ خطة متكاملة لتطوير الخدمات والمرافق، شملت أعمال الصيانة الدورية، ورفع المخلفات، وصيانة المرافق، وأعمال الكهرباء، إلى جانب تنفيذ أعمال الزراعة وصيانة المسطحات الخضراء، وفي قطاع التعليم، تتواصل أعمال تنفيذ المعاهد الأزهرية، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز بالمعهد الأول 85%، فيما تجاوزت نسبة تنفيذ المعهد الثاني 50%، مع استمرار الأعمال وفق البرنامج الزمني المقرر.

وتضمن التقرير الأعمال الجارية بمدينة الفيوم الجديدة، حيث أكد المهندس علي سعد، رئيس جهاز المدينة، استكمال تطوير شبكات الاتصالات، حيث تم الانتهاء من تسليم الكابينة الثانية بالحي الثاني تمهيداً لتوصيل خدمات الهاتف الأرضي والإنترنت، واستكمال تسليم جميع كبائن الحي الأول، إلى جانب استمرار تنفيذ شبكات الاتصالات بمنطقة الإسكان الاجتماعي بمساحة 37.5 فدان، بما يدعم استكمال البنية التحتية وتحسين الخدمات المقدمة للسكان.

كما شهدت مدينة بني سويف الجديدة، برئاسة المهندس أحمد عبد الجابر متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية ومداخل المدينة، إلى جانب رفع كفاءة الطرق بمنطقة الصناعات الخفيفة، مع التأكيد على الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية.

وفي مدينة السادات، تابع المهندس محمد عادل أنور، رئيس الجهاز، أعمال تطوير المحور المركزي بطول 1600 متر، ورفع كفاءة المداخل والمناطق الصناعية، إلى جانب متابعة تنفيذ دورانات الطريق الإقليمي، كما أعلن الجهاز بدء تنفيذ ثلاثة أبراج جديدة لشبكات الاتصالات، بما يسهم في تحسين جودة خدمات الاتصالات والإنترنت ودعم جهود التحول الرقمي.

وفي الختام، أكدت المهندسة راندة المنشاوي أن الوزارة مستمرة في تكثيف المتابعة الميدانية لمختلف المشروعات، والعمل على دفع معدلات التنفيذ، بما يحقق مستهدفات الدولة في التوسع العمراني، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة تتمتع ببنية أساسية متطورة وخدمات تلبي تطلعات المواطنين والمستثمرين.