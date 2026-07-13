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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزيرة الإسكان تستعرض تقرير أعمال منظومة الاستجابة السريعة خلال يونيو 2026

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي
آية الجارحي
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استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقرير أعمال «منظومة الاستجابة السريعة» بالوزارة عن شهر يونيو 2026، والذي تضمن أبرز مؤشرات الأداء وجهود المنظومة في رصد الشكاوى والبلاغات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، والتعامل معها بالتنسيق مع الجهات التابعة للوزارة.

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن تعزيز التواصل مع المواطنين من أولويات وزارة الإسكان ومنظومة الاستجابة السريعة تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق هذا الهدف، من خلال المتابعة اللحظية لما يُتداول عبر مختلف المنصات الرقمية، وسرعة التعامل مع الشكاوى والاستغاثات وإحالتها إلى الجهات المختصة، مع متابعة تنفيذ الحلول حتى الانتهاء من حلها، بما ينعكس إيجابًا على الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين كفاءة الأداء، وتعزيز ثقة المواطنين في سرعة الاستجابة لمشكلاتهم.

وأوضحت أن المنظومة تعمل بالتنسيق مع جميع الجهات التابعة للوزارة، وفي مقدمتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بما يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع مختلف الشكاوى.

وأشار التقرير إلى تعامل المنظومة خلال شهر يونيو مع عدد من البلاغات والشكاوى المتعلقة بمشروعات الإسكان، وخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب موضوعات تخص مخالفات البناء والإشغالات، وأعمال النظافة والإنارة، وتحسين المظهر الحضاري بالمدن الجديدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

واستعرض التقرير عددًا من نماذج ما تم رصده من بلاغات واستغاثات، من بينها التعامل مع تسريبات مياه أسفل عدد من العقارات بالحي التاسع بمدينة 6 أكتوبر، من خلال إجراء المعاينات الفنية واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، إلى جانب إصلاح كسر بأحد الخطوط الرئيسية للمياه بالمنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان، وإعادة ضخ المياه للمناطق المتأثرة خلال فترة وجيزة.

كما تطرق التقرير لإجراءات التعامل مع شكاوى مشروع «بيت الوطن» بشأن بعض المرافق، حيث جرى التنسيق لاستكمال الأعمال، وتوفير تغذية كهربائية مؤقتة لإنارة الشوارع، وتجهيز غرف المحولات تمهيدًا لتركيب العدادات، والتواصل المستمر مع المواطنين لإطلاعهم على مستجدات التنفيذ.

وفي مدينة بدر، رصدت المنظومة عددًا من الشكاوى الخاصة بأعمال النظافة، حيث تم تنفيذ حملات مكثفة لرفع المخلفات وتمهيد الطرق الداخلية، فيما تم التعامل مع بلاغات كسر خط مياه رئيسي بمدينة أكتوبر الجديدة من خلال الدفع بسيارات مياه الشرب وإنهاء أعمال الإصلاح وإعادة الخدمة، كما شهدت مدينة حدائق أكتوبر حملات ميدانية لإزالة الإشغالات ومخلفات الهدم والبناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على النسق الحضاري للمدينة.

وفي السياق ذاته، أكدت المهندسة راندة المنشاوي على استمرار منظومة الاستجابة السريعة، في التواصل ومتابعة كافة بلاغات واستغاثات المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتعزيز الاعتماد على أدوات الرصد والتحليل الرقمي لرفع كفاءة المتابعة وسرعة الاستجابة للمواطنين، بما يدعم اتخاذ القرار ويحسن جودة الخدمات.

الإسكان منظومة الاستجابة السريعة الشكاوى الإسكان الاجتماعي

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