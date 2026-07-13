وزيرة الإسكان تتابع معدلات تنفيذ مشروع "ديارنا" بعددٍ من المدن الجديدة

تلقت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريرًا بشأن الموقف التنفيذي لمشروع "ديارنا" السكني بمدن “العاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، وحدائق أكتوبر، وبرج العرب الجديدة”،في إطار المتابعة الدورية للمشروعات السكنية الجاري تنفيذها.

وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروع "ديارنا" يمثل أحد المشروعات السكنية المهمة التي تنفذها الوزارة لتوفير وحدات سكنية ملائمة بمستويات جودة مرتفعة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، مشددةً على ضرورة الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية القياسية، وسرعة الانتهاء من أعمال التنفيذ والتشطيبات والمرافق، مع الاهتمام بتنسيق الموقع العام وتنفيذ الخدمات، بما يحقق أعلى مستويات الجودة داخل المشروع.

وفي هذا الإطار، تابعت المهندسة راندة المنشاوي الموقف التنفيذي لمشروع "ديارنا" بمدينة دمياط الجديدة، والذي يضم 33 عمارة سكنية، حيث تناول التقرير متابعة أعمال التشطيبات الجارية بالمشروع، مع التأكيد على الإسراع في استكمال الأعمال وفق البرامج الزمنية المحددة، بالتوازي مع تنفيذ أعمال المرافق والبنية الأساسية والسور والسوق التجارية، بما يضمن جاهزية المشروع للتسليم في المواعيد المقررة.

كما استعرض التقرير الموقف التنفيذي لمشروع "ديارنا" بمدينة برج العرب الجديدة، والذي يضم 14 عمارة سكنية ضمن المرحلة الأولى، حيث بلغت نسبة الإنجاز في العمارات الجاري تنفيذها مراحل متقدمة، مع استمرار العمل وفق الخطة الزمنية المعتمدة.

وتابعت وزيرة الإسكان كذلك الموقف التنفيذي لمشروع "ديارنا" بمدينة حدائق أكتوبر، والذي يضم 118 عمارة سكنية، حيث شددت على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة، وإخراج المشروع بالشكل الحضاري اللائق، مع استمرار المتابعة الميدانية لإزالة أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بما يضمن الانتهاء من المشروع وتسليمه وفق البرنامج الزمني المحدد.

كما شملت المتابعة مشروع "ديارنا" بمدينة العاشر من رمضان، والذي يضم 20 عمارة سكنية بإجمالي 520 وحدة، وفي هذا الإطار، تم التأكيد على استمرار أعمال التنفيذ وفق المخطط الزمني المعتمد، مع الالتزام بجميع الاشتراطات الفنية ومواصفات الجودة.

ووجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة تكثيف معدلات العمل بمشروعات "ديارنا"، وسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات والتشطيبات والمرافق وتنسيق الموقع العام، تمهيدًا لتسليم الوحدات للمواطنين في المواعيد المقررة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات التنفيذ لضمان الانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.