ارتفاع حصيلة زلزال فنزويلا إلى 4490 قتيلًا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا في 24 يونيو الماضي إلى 4 آلاف و490.



وقال رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية خورخي رودريغيز، في تدوينة على منصة "إكس" الأمريكية، اليوم الاثنين، إن عدد القتلى ارتفع بواقع 157 شخصًا ليبلغ 4 آلاف 490.

وأضاف أن عدد المصابين جراء الكارثة بلغ 16 ألفًا و740 شخصًا.

وبحسب وسائل إعلام محلية، أعلنت حكومة فنزويلا بدء إحصاء سكاني بالوسائل البيومترية، بهدف تحديد الاحتياجات السكنية بدقة عقب كارثة الزلزالين.

وتتوقع الحكومة الفنزويلية، وفق التقييمات الأولية، الحاجة إلى بناء نحو 25 ألف مسكن جديد.

و ضرب زلزال مزدوج فنزويلا، في 24 يونيو الماضي، الأول بقوة 7.2 درجات والثاني بقوة 7.5 درجات على مقياس ريختر.