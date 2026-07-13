الأمين العام لجامعة الدول العربية يعقد مؤتمرا صحفيا

يعقد الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل فهمي، مؤتمرا صحفيا بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة. وذلك بعد أيام من توليه مهام عمله خلفا للسيد أحمد أبو الغيط.

ويجيب الأمين العام عن عدد من الأسئلة حول الوضع الراهن والتطورات المتلاحقة التي تعيشها المنطقة خاصة في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية وتأثيرها على حركة الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة العالمية والاعتداءات الإيرانية المتكررة على الدول العربية.

كما يعرض الأمين العام رؤيته للمرحلة المقبلة من عمله على رأس أهم بيت يجمع العرب.

مؤتمر صحفي للأمين العام

كان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أعرب عن رفضه القاطع، واستنكاره الشديد لاستمرار إيران في انتهاج سياسات وممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة وإستقرارها، في انتهاكٍ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، فضلًا عن مخالفة قواعد حسن الجوار، وذلك بتكرار الإعتداءات الإيرانية على السفن التجارية بما يهدد أمن وحرية الملاحة الدولية، ومواصلة الإعتداءات الآثمة التي استهدفت كلاً من دولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، مجددًا رفضه القاطع لأية ممارسات تمس سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها، وتشكل تهديداً لأمنها الوطني وإستقرارها.

وشدد فهمي على أنه لا يمكن قبول أية مبررات لهذه الاعتداءات المرفوضة والمستنكرة، مؤكداً على أن أمن الدول العربية كلٌّ لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عربية يمثل انتهاكاً مرفوضاً يستوجب موقفاً عربياً موحداً وحازماً.

وجدد المتحدث الرسمي تضامن الجامعة العربية الكامل مع الدول العربية في مواجهة هذه الإعتداءات، ودعمها لجميع الإجراءات المشروعة التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها وتأمين شعوبها، داعياً مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته وإتخاذ خطوات فاعلة لوقف هذه الإنتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون أمن الملاحة الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.