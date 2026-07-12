الرئيس الفلسطيني يطلع نبيل فهمي على آخر تطورات القضية الفلسطينية

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس رسالة خطية إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، حول العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني، وآخر تطورات القضية الفلسطينية.

وذكرت مندوبية فلسطين لدى الجامعة العربية -في بيان اليوم الأحد- أن الرسالة سلمها السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، وذلك خلال لقائه اليوم مع الأمين العام للجامعة العربية، في مقر الجامعة بالقاهرة.

ودعا الرئيس عباس - في رسالته - إلى تفعيل شبكة الأمان المالية العربية لدعم صمود الشعب الفلسطيني من خلال دعم موازنة دولة فلسطين، وذلك انطلاقاً من المسؤولية العربية المشتركة في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من عدوان إسرائيلي متواصل وسياسات وإجراءات إسرائيلية تستهدف تقويض مقومات صموده على أرضه في غزة والضفة، بما فيها القدس الشرقية.

كما تناولت رسالة الرئيس عباس السياسات والإجراءات الاقتصادية والمالية العقابية، التي تنتهجها، إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد دولة فلسطين بما في ذلك حجز أموال الضرائب الفلسطينية التي تعرف بالمقاصة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وما ترتب على ذلك من ضغوط مالية متفاقمة تحولت إلى ديون على الحكومة الفلسطينية تعقد قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.

بدوره، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية حرصه الكامل على بذل الجهود اللازمة لدعم القضية الفلسطينية والنضال العادل للشعب الفلسطيني في مواجهة سياسات وممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي.