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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضمن برنامج "نتشارك".. مبادرة "سفيرهم" تستهدف 150 طفلاً وتدريب للأمهات بقرى "حياة كريمة" بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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نفذت مبادرة "سفيرهم" تحت شعار  شباب يُبني... وطفولة تُحمي ، فعالية ميدانية موسعة ومؤثرة استهدفت أكثر من 150 طفلاً في يوم واحد، داخل قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" المحرومة بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق "بداية جديدة لبناء الإنسان" تهدف المبادرة إلى الاستثمار في رأس المال البشري وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، تأتي هذه الفعالية الكبرى تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون المثمر مع منظمة يونيسف مصر، وضمن الفعاليات التنفيذية لبرنامج "نتشارك"، حيث ارتكزت الفعالية بشكل أساسي على تفعيل "محور الحماية الاجتماعية" وتوفير كافة أوجه الدعم للنشء.

وشهدت الفعالية التي قادها نخبة من "الشباب السفراء" والمتطوعين الذين انضموا إلى هذه الرحلة حيث تم تدريبهم وتأهيلهم مسبقاً على المحتوى التوعوي للمبادرة لتنظيم سلسلة من الأنشطة التفاعلية لتعريف الأطفال بحقوقهم الأساسية وتوعيتهم بأهمية الدعم الموجه لهم. ولم تقتصر الجهود على الأطفال فحسب، بل امتدت لتشمل مساراً متوازياً استهدف الأمهات وأولياء الأمور؛ حيث تلقوا تدريبات مكثفة حول كيفية التعامل مع أطفالهم بصورة تضمن توفير رعاية نفسية واجتماعية سليمة، إلى جانب تدريبهم على آليات تعديل السلوك بأساليب علمية، وكيفية مواجهة المشكلات التربوية التي تعترض طريقهم.

وحول الجهود المبذولة على أرض الواقع، أكدت المدربة هدير محمود سيد أحمد، أن الفعالية تمثل ترجمة حقيقية وعملية لمحور الحماية الاجتماعية وهي من اهم الركائز الاساسية للبرنامج بالاضافة إلي حرص وزارة الشباب والرياضة ومنظمة يونسيف مصر إلي دعم الكوادر الشبابية وتأهيلهم للقيادة ، مشيرة إلى أن بناء وعي الطفل وتوفير شبكة أمان حوله لا يكتمل إلا بتمكين الشباب ليكونوا سفراء حقيقيين وقادة للتغيير داخل مجتمعاتهم المحلية.

من جانبها، أوضحت ، سما أسامة محمد، عضو و منسق بفريق المبادرة، أن تفاعل الأطفال مع الأنشطة فاق التوقعات، حيث تم كسر الحواجز النفسية بفضل استخدام أساليب التعلم الحديثة التي ساهمت في إيصال مفاهيم حقوق الطفل بطريقة مبسطة، مما عزز من شعورهم بالأمان والثقة.

وفي سياق متصل، شاركت ، إهداء أحمد صبحي ، عضو منسق بفريق المبادرة، في تقديم الجلسات الخاصة بأولياء الأمور، مبينةً أن تدريب الأمهات على أدوات التربية الإيجابية وتعديل السلوك يمثل خط الدفاع الأول لحماية الأطفال من الممارسات الخاطئة، ويضمن استدامة الأثر الإيجابي للمبادرة داخل المنازل.

كما قالت، حبيبة عبد الحميد ، عضو منسق بفريق المبادرة ،"إن استهداف قرى 'حياة كريمة' المحرومة بمركز الخارجة كان أولوية قصوى لنا، لضمان وصول رسالة البرنامج وخدماته التوعوية لمستحقيها الفعليين، وتقديم الدعم الكامل للأسر التي تفتقر لهذه النوعية من البرامج المتخصصة".

وفي الختام، أعرب، محمود أحمد صياد عضو منسق بفريق المبادرة ،عن فخره بما حققه فريق العمل، مشيراً إلى أن برنامج "نتشارك" نجح في إفراز كوادر شبابية قادرة على إدارة فعاليات كبرى وتحقيق تأثير مجتمعي ملموس، ومؤكداً أن هذه الفعالية هي خطوة تأسيسية قوية ضمن خطة أشمل لتغطية المزيد من القرى بالوادي الجديد.

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