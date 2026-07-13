صورته بالموبايل.. القبض على مسن ارتكب أفعال خادشة أمام فتاة بمحطة مترو الشهداء

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام مُسن بأفعال خادشة للحياء حال جلوسه بجانب إحدى الفتيات بإحدى محطات مترو الأنفاق بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ للخدمات الأمنية المعينة بمحطة مترو الشهداء من (موظفة - مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بأفعال خادشة للحياء أمامها حال تواجدهما بمحطة المترو.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مسن 73 سنة - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.