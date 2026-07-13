أحمد حسن: حسام غالي أمهر مني.. لكنني اللاعب المنتج وليس الممتع

علق أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، على المقارنة التي جمعته بحسام غالي من حيث المهارة، مؤكدًا أن نجم الأهلي السابق يمتلك مهارات فردية أكبر، لكنه شدد على أن معيار تقييم اللاعب لا يعتمد على المهارة فقط، بل على الإنتاجية والاستمرارية داخل الملعب.

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وقال أحمد حسن، خلال ظهوره في بودكاست "جيت للشاطر": "حسام غالي طلع في مرة وحازم إمام سأله مين أمهر.. أنت ولا أحمد حسن؟، فرد وقال: أكيد أنا، ودي حقيقة، حسام بنتكلم كمهارة أمهر".

وأضاف: "لكن أنت بتتكلم عن متعة ولا شمولية واستمرارية وإنتاج؟.. عاوز إنتاج ولا امتاع؟ الامتاع تروح له المسرح والسينما، إنما أنا عاوز اللاعب المنتج".

وتابع قائد منتخب مصر السابق: "ميسي النهارده بكل المهارة اللي عنده، في الآخر هو ممتع ومنتج في نفس الوقت، لكن لاعبين كتير عندهم مهارة فقط، ومبيحققوش حاجة".

وأكد أحمد حسن أن اللاعب الناجح هو من يجمع بين الأداء المميز والتأثير الحقيقي داخل الملعب، وليس الاعتماد على المهارات الفردية فقط.