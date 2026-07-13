عالم أزهري يتوج بجائزة أفضل بحث علمي في مؤتمر دولي بأوزبكستان

هنأت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، ونواب رئيس الجامعة، وأمينها العام، وعمداء الكليات، الدكتور محمد المتولي فاضل، وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد؛ لفوزه بجائزة أفضل البحوث العلمية عن بحثه الموسوم بعنوان: «نبوغ الإمام البخاري وتبحره في إعلال الأحاديث، ومنهجه في ذلك بين التصريح والإشارة والتلميح».

الجامع المسند الصحيح للإمام البخاري

وقدم البحث في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي الأول بعنوان: «الجامع المسند الصحيح للإمام البخاري.. كتاب أمة وتجسيد علمي لحضارة السند والتوثيق»، الذي عُقد برعاية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، في الفترة من 7 إلى 11 يوليو 2026م بجمهورية أوزبكستان.

كما تهنئ الجامعة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد برئاسة الدكتور محمد موسى جبارة، عميد الكلية، على هذا الإنجاز والتمثيل المشرف لجامعة الأزهر في المحافل العلمية الدولية، داعية الله- تعالى- لمنسوبيها دوام التوفيق والتميز.

إنقاذ حياة مريض أصيب بطعنة نافذة في القلب

وفي سياق آخر، نجح قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط، في إنقاذ حياة مريض أصيب بطعنة نافذة في القلب والصدر.

وكان المريض قد دخل المستشفى في حالة حرجة جراء تعرضه لجرح نافذ في البطين الأيمن للقلب، تسبب في نزيف حاد بالغشاء التاموري المغلف للقلب، مع وجود استرواح هوائي على الرئة اليسرى.

وأجرى الفريق الطبي عملية استكشاف جراحي عاجلة فور استقبال الحالة، تمكنوا خلالها من رتق وإصلاح الجرح النافذ بالبطين الأيمن، والسيطرة على النزيف، وتثبيت المؤشرات الحيوية للمريض، ثم نقله إلى وحدة الرعاية المركزة لمتابعة حالته الصحية التي استقرت تحت الملاحظة الطبية الدقيقة.