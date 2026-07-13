أحمد العوضي ومي عمر يسافران إلى السعودية لعرض شمشون ودليلة

يسافر الفنان أحمد العوضي ومي عمر من أجل حضور العرض الخاص لـ فيلم شمشون ودليلة فى السعودية غدا الثلاثاء.

فيلم شمشون ودليلة

وتدور أحداث فيلم «شمشون ودليلة» في إطار يجمع بين الأكشن والإثارة، حول فتاة تعمل في ملهى ليلي يرتاده عدد من الأثرياء، تستغل جمالها وذكاءها للإيقاع بزبائنها وسرقتهم، قبل أن تتعقد الأحداث مع شخصية يجسدها أحمد العوضي، لتدخل في سلسلة من المفاجآت والصراعات.

أبطال فيلم شمشون ودليلة

الفيلم من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد، ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ومي عمر كل من خالد الصاوي، محمد ثروت، عصام السقا، أحمد الرافعي، أحمد عصام السيد، ريتال عبد العزيز ، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من ضيوف الشرف.