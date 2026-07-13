إيرادات السينما أمس.. محمد عادل إمام بالمركز الأول.. وأحمد العوضي يلاحقه

تمكن فيلم صقر وكناريا، من تصدر الإيرادات في مصر، أمس، الأحد، بالسينمات المصرية.

وبحسب موقع film yard ، فقد حقق فيلم صقر وكناريا أمس ايرادات بلغت ٥,٩٣٤,٠٠١ ، بينما جاء في المركز الثاني فيلم شمشون ودليلة، بايرادات وصلت الي ٥,٧٠٢,٠٠٠.

فيلم صقر وكناريا بطولة محمد عادل إمام الذى يجسد شخصية «صقر»، والفنان شيكو يجسد شخصية «بلال» أو «كناريا»، ويسرا اللوزى التى تجسد شخصية «ليلى»، ويارا السكرى التى تجسد شخصية «فرح» وخالد الصاوى وانتصار ودانا حمدان، كما يستضيف مجموعة من ضيوف الشرف، منهم الفنان محمود عبدالمغنى، نسرين أمين، دياب، من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوى.





فيلم شمشون ودليلة

اما فيلم شمشون ودليلة، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج رؤوف السيد ويشارك في بطولته إلى جانب أحمد العوضي ومي عمر كل من خالد الصاوي، محمد ثروت ، عصام السقا، أحمد الرافعي ، أحمد عصام السيد، ريتال عبد العزيز ، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من ضيوف الشرف