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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد إمام يحتفل بتأهل منتخب مصر بأغنية «صقر وكناريا».. ويعلق: عمهم العميد الحقيقى

محمد امام وشيكو
محمد امام وشيكو
يمنى عبد الظاهر

شارك الفنان محمد إمام مقطع فيديو للمدير الفنى لمنتخب مصر حسام حسن، أثناء احتفاله مع زوجته بتأهل المنتخب إلى دور الـ32 من كأس العالم، على أنغام أغنية «عمك وعم عمك»، الأغنية الدعائية لفيلمه الجديد «صقر وكناريا».

وعلق محمد إمام على الفيديو الذى نشره عبر حسابه على«إنستجرام»قائلًا: «عمهم العميد الحقيقي وأغنية فيلم صقر_وكناريا.. مبروك لمنتخب مصر الرجالة على الإنجاز التاريخي».

ويأتى ذلك بعدما واصلت أغنية «عمك وعم عمك»، الأغنية الدعائية لفيلم «صقر وكناريا» بطولة الفنان محمد إمام والفنان شيكو، تحقيق انتشار واسع منذ طرحها، بعدما تصدرت قوائم الأكثر تداولًا على مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الموسيقية، متجاوزة 300 ألف مشاهدة عبر موقع «يوتيوب» خلال فترة قصيرة.

والأغنية من غناء محمود العسيلي وعصام صاصا، وحققت تفاعلًا لافتًا بين الجمهور، الذى استخدمها فى العديد من مقاطع الفيديو والاحتفالات، لتصبح واحدة من أبرز الأغانى المرتبطة بموسم أفلام صيف 2026.

ويأتى نجاح الأغنية بالتزامن مع الانطلاقة القوية لفيلم «صقر وكناريا» فى دور العرض، حيث واصل تصدره لشباك التذاكر فى مصر خلال ثالث أيام عرضه، محققًا إيرادات بلغت نحو 5 ملايين و482 ألف جنيه خلال 24 ساعة، مقابل بيع أكثر من 32 ألف تذكرة.

كما ارتفع إجمالى إيرادات الفيلم خلال أول 72 ساعة من عرضه إلى 12 مليونًا و802 ألف جنيه، بعد بيع أكثر من 73 ألف تذكرة، ليواصل تصدره منافسات موسم الصيف.

ويضم الفيلم نخبة من الفنانين، بينهم محمد إمام، الذى يجسد شخصية «صقر»، وشيكو فى دور «بلال» أو «كناريا»، إلى جانب يسرا اللوزى، ويارا السكرى، وخالد الصاوى، وانتصار، ودانا حمدان، إضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، منهم محمود عبدالمغنى، ونسرين أمين، ودياب. الفيلم من تأليف أيمن وتار، وإخراج حسين المنباوى.

وتدور أحداث «صقر وكناريا» حول «صقر»، المرتزق الذى يقرر اعتزال حياته السرية والبحث عن بداية جديدة، قبل أن يقوده لقاؤه بالكاتب «بلال»، المهووس بعالم الجاسوسية، إلى سلسلة من المغامرات والمطاردات فى إطار يجمع بين الأكشن والكوميديا، مع تناول عدد من المواقف الاجتماعية والإنسانية التى تواجه أبطال العمل.

الفنان محمد إمام حسام حسن لمنتخب مصر عمك وعم عمك كأس العالم صقر وكناريا شيكو غناء محمود العسيلي عصام صاصا

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