منتخب مصر يغادر إلى دالاس الأربعاء استعدادًا لمواجهة أستراليا في مونديال 2026

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم للسفر إلى مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية يوم الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة منتخب أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، والمقرر إقامتها يوم الجمعة.

منتخب مصر

وكشف إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، أن بعثة الفراعنة ستتوجه إلى دالاس يوم 1 يوليو على متن طائرة خاصة وفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات المشاركة في البطولة، ضمن الترتيبات الخاصة بالأدوار الإقصائية.

ويواصل المنتخب استعداداته للمواجهة المرتقبة أمام أستراليا، بحثًا عن التأهل إلى دور الـ16 ومواصلة مشواره في كأس العالم.