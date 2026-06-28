رغم التأهل التاريخي.. تحليل يكشف تفاصيل هدف إيران في شباك مصر

أشاد المحلل الكروي محمود ضياء بما قدمه منتخب مصر خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المنتخب الوطني حقق إنجازات غير مسبوقة تستحق الإشادة، بعدما نجح في كتابة صفحة جديدة في تاريخ الكرة المصرية.

قال ضياء، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، في التغطية الخاصة لكأس العالم 2026 عبر قناة «صدى البلد»، إن الفراعنة قدموا بطولة استثنائية على مستوى النتائج والأداء، موضحًا: «منتخب مصر حقق الكثير من النجاحات في كأس العالم 2026، وإنجازات غير مسبوقة، منها تحقيق أول انتصار في تاريخ مشاركاته بالمونديال والتأهل لأول مرة إلى دور الـ32، إلى جانب إنهاء دور المجموعات دون أي هزيمة، كنا الأفضل وقدمنا مستويات مميزة للغاية».

تحدث المحلل الكروي عن هدف التعادل الذي استقبله المنتخب أمام إيران، مشيرًا إلى أن الخطأ لم يكن فرديًا، لكنه رأى أن محمد عبد المنعم يتحمل جزءًا من المسئولية، وقال: «خطأ هدف إيران يتحمل مسئوليته محمد عبد المنعم، لأنه لم يكن جاهزًا على الإطلاق، لكن المباراة في المجمل لا يمكن تصنيفها بأنها كانت صعبة أو سهلة، خصوصًا أن منتخبنا كان قادرًا على الوصول إلى مرمى إيران بسهولة، ولو كانت هناك كثافة هجومية أكبر لقدمنا أداءً أفضل».

وأضاف أن لقطة الهدف جاءت نتيجة أخطاء جماعية في المنظومة الدفاعية، مؤكدًا: «كل لاعبي منتخب مصر كان عندهم مشاكل في لقطة هدف تعادل إيران، من بداية الهجمة وحتى دخول الكرة الشباك، كان كل اللاعبين مشتركين في الخطأ. كنا واقفين ومتمركزين كعدد، لكن تمركزنا كان خاطئًا».

واختتم ضياء تصريحاته بالإشادة بالحارس مصطفى شوبير، مؤكدًا أنه لا يتحمل أي مسؤولية في الهدف، وقال: «الوحيد الذي لا يُلام في هذه اللعبة هو مصطفى شوبير، ويستحق كل التحية والتقدير، لأنه تعامل مع الموقف بأفضل صورة ممكنة، ولم يرتكب أي خطأ في الكرة التي سبقت الهدف».