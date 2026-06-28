مُشيدًا بمحمود صابر .. هشام حنفي: منتخب مصر يحتاج أعلى درجات التركيز في مواجهة أستراليا

أشاد هشام حنفي، نجم النادي الأهلي السابق، بالأداء الذي قدمه منتخب مصر أمام إيران في ختام دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن البداية كانت قوية، لكن التراجع في بعض فترات اللقاء كاد أن يكلف الفراعنة نتيجة المباراة.

وقال هشام حنفي، في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور": "بداية منتخب مصر أمام إيران كانت موفقة، ومن وجهة نظري، فإن تراجعنا في المباراة كان قد يتسبب في الخسارة".

وأضاف نجم النادي الأهلي السابق: "مواجهة منتخب مصر أمام أستراليا ستكون قوية للغاية، وهي اختبار صعب يتطلب التركيز والاستعداد بالشكل الأمثل".

وأكمل: "محمود صابر كان من أكثر اللاعبين تأثيرًا مع منتخب مصر أمام إيران، وقدم مباراة مميزة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "لا أتوقع مشاركة دونجا في مباراة أستراليا، رغم تأكد غياب مهند لاشين".