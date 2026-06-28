رئيس «الكاف» يُهنئ أبو ريدة ومنتخب مصر بالتأهل التاريخى إلى دور الـ32 بكأس العالم 2026

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبوريدة، خطاب تهنئة من باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بمناسبة تأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وجاء في خطاب رئيس الاتحاد الأفريقي: “أخي العزيز هاني، بالنيابة عن الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) التي تمثل 54 دولة أفريقية، أود أن أتقدم إليكم وإلى المنتخب الوطني المصري، الفراعنة، بخالص التهنئة على التأهل التاريخي إلى دور الـ32 من بطولة كأس العالم FIFA 2026”.

وأضاف موتسيبي: “لقد جعل الفراعنة شعب مصر، وكذلك 1.6 مليار شخص في أفريقيا، يشعرون بالفخر والاعتزاز، ونتمنى لكم كل التوفيق في مبارياتكم المقبلة ببطولة كأس العالم 2026”.