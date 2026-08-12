«إيمري» قبل مواجهة باريس: أستون فيلا يعمل للانضمام إلى كبار أوروبا

أكد أوناي إيمري، المدير الفني لأستون فيلا، أن ناديه يملك مشروعًا طموحًا يستهدف إعادة الفريق إلى مصاف الأندية الكبرى في القارة الأوروبية، مشددًا على أن العمل داخل النادي يتقدم بصورة تدريجية وثابتة.

ويستعد أستون فيلا لخوض اختبار قوي أمام باريس سان جيرمان، مساء الأربعاء، في نهائي كأس السوبر الأوروبي، بعدما نجح الفريق الإنجليزي في التتويج بلقب الدوري الأوروبي نهاية مايو الماضي، ليحجز مقعده في مواجهة بطل دوري أبطال أوروبا.

وقال إيمري إن أستون فيلا بات قادرًا على منافسة الأسماء الكبرى في إنجلترا، موضحًا: «عندما نقارن أنفسنا بمانشستر سيتي وتشيلسي ومانشستر يونايتد وأرسنال وليفربول، فإننا ننافسهم، لكننا لا نمتلك قوتهم حاليًا، ونعمل من أجل الوصول إلى هذا المستوى».

وأشار المدرب الإسباني إلى أن طموحات النادي لا تقتصر على أرض الملعب، موضحًا أن هناك خططًا لتوسعة ملعب «فيلا بارك» وزيادة سعته إلى نحو 50 ألف متفرج، إلى جانب تطوير الميزانية وفقًا للنتائج الرياضية.

وأضاف: «النادي يبذل جهودًا كبيرة، ونحاول الحفاظ على استقرار مستوانا حتى مع بيع بعض اللاعبين في بعض الأحيان. نضع لأنفسنا معايير مرتفعة ونسعى باستمرار للحفاظ عليها، وقد شهد النادي تطورًا واضحًا عامًا بعد الآخر».

ويفتقد أستون فيلا في مواجهة باريس سان جيرمان عددًا من عناصره الأساسية، بعدما تأكد غياب إزري كونسا وأولي واتكينز وإيميليانو مارتينيز، حيث حصل الثلاثي على راحة لمدة أربعة أسابيع عقب مشاركتهم في كأس العالم، على أن يعودوا إلى التدريبات الجماعية خلال الأسبوع المقبل.