ترامب يعلن السيطرة الكاملة على مضيق هرمز ويُهدّد إيران بـ «هزيمة ساحقة»

أصرّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن الولايات المتحدة لا تزال تسيطر على مضيق هرمز وهدّد بأن إيران "ستُدمر" إذا حاولت "فعل شيء ما".



وقال ترامب للصحفيين: "ليس لديهم سيطرة.. نحن نسيطر سيطرة كاملة. نحن نملكها، وربما في وقت ما سيفعلون شيئًا ما، وعندها سيُهزمون شر هزيمة.. نحن الآن في وضع جيد للغاية"، بحسب ما أوردته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وسبق أن صرح ترامب بأن مضيق هرمز "مفتوح"، مدعياً ​​أن البحرية الأمريكية قامت بتمشيط الممر المائي بحثاً عن الألغام وأنها تسيطر عليه، لكن بيانات الشحن لا تدعم ذلك، حسبما أفادت شبكة سي إن إن يوم الاثنين.



لم تتوصل الولايات المتحدة وإيران بعد إلى اتفاق لإعادة فتح الممر المائي الحيوي لكن ترامب وضع يوم الاثنين شرطاً جديداً للمفاوضات، قائلاً إنه سيطالب إيران بتعويضات عن تجاوزاتها السابقة.