الحرس الثوري يهدد باستهداف منشآت الطاقة الأمريكية حال تجدد التهديد ضد إيران

حذر الحرس الثوري الإيراني من أن تجدد التهديدات ضد إيران قد يجعل مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة وآلاف محطات الكهرباء الأمريكية عرضة للاستهداف، مؤكدًا أن طهران سترد على أي تهديد يستهدف أراضيها.

وجاء التحذير في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، مع استمرار الخلافات بشأن الملف النووي وأمن الملاحة في مضيق هرمز، وتبادل التهديدات بين الجانبين.

وقال الحرس الثوري إن أي تصعيد جديد ضد إيران ستكون له تداعيات واسعة، في رسالة تعكس استعداد طهران لتوسيع نطاق الرد في حال تعرضت لهجوم جديد.

كما تحدث عن إمكانية استهداف البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك خطوط إمداد الطاقة ومحطات توليد الكهرباء، في حال تجدد العمليات العسكرية ضد إيران.

وتأتي هذه التصريحات بعد تهديدات أمريكية سابقة باستهداف قطاع الطاقة الإيراني، ما دفع طهران إلى الإعلان عن استعدادها للرد على أي هجوم يطال منشآتها الحيوية. وكان الحرس الثوري قد هدد في وقت سابق بالرد بالمثل على استهداف شبكات الكهرباء الإيرانية، بما يشمل محطات كهرباء إسرائيلية ومنشآت تزود القواعد الأمريكية في المنطقة بالطاقة.

ويزيد التصعيد المتبادل المخاوف من انتقال المواجهة من استهداف المنشآت العسكرية إلى البنية التحتية الحيوية وقطاع الطاقة، الأمر الذي قد يفرض تداعيات أوسع على أمن الإمدادات وأسواق الطاقة العالمية.

وتشير التهديدات الأخيرة إلى أن ملف الطاقة بات جزءًا رئيسيًا من معادلة الردع بين واشنطن وطهران، في وقت تحاول فيه أطراف إقليمية ودولية الدفع نحو التهدئة واستئناف المسار الدبلوماسي لتجنب اتساع نطاق المواجهة.