قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حج القرعة 2027.. خطوات التسجيل والأوراق المطلوبة وتفاصيل التكلفة
قافلة «زاد العزة» الـ 255 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة
90 شهابا في الساعة.. "البرشاويات" تزين سماء مصر الليلة حتى فجر غد
من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟
القبض على 11 شخصًا يستغلون أطفالًا في أعمال التسول بالقاهرة
الذهب يسجل ارتفاعا جديدا اليوم وعيار 21 يقترب من مستوى مفاجئ
ضوابط تحويل الطلاب بين المعاهد الأزهرية ومدارس التربية والتعليم
القصة الكاملة لأزمة عبدالله السعيد مع الزمالك.. وموقف سيراميكا والمصري من ضمه
الرئيس السيسي: شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله
مارك زوكربيرغ يرسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي.. 5 رسائل تكشف رؤيته
تقييم للمخابرات الأمريكية يرجح اتجاه إيران للتركيز على هرمز وليس النووي
الرئيس السيسي: شباب مصر هم قوة وطننا وصُنّاع مستقبله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الحرس الثوري يهدد باستهداف منشآت الطاقة الأمريكية حال تجدد التهديد ضد إيران

الحرس الثوري
الحرس الثوري
العالم

حذر الحرس الثوري الإيراني من أن تجدد التهديدات ضد إيران قد يجعل مئات آلاف الأميال من خطوط الطاقة وآلاف محطات الكهرباء الأمريكية عرضة للاستهداف، مؤكدًا أن طهران سترد على أي تهديد يستهدف أراضيها.

وجاء التحذير في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، مع استمرار الخلافات بشأن الملف النووي وأمن الملاحة في مضيق هرمز، وتبادل التهديدات بين الجانبين.

وقال الحرس الثوري إن أي تصعيد جديد ضد إيران ستكون له تداعيات واسعة، في رسالة تعكس استعداد طهران لتوسيع نطاق الرد في حال تعرضت لهجوم جديد.

 كما تحدث عن إمكانية استهداف البنية التحتية للطاقة، بما في ذلك خطوط إمداد الطاقة ومحطات توليد الكهرباء، في حال تجدد العمليات العسكرية ضد إيران.

وتأتي هذه التصريحات بعد تهديدات أمريكية سابقة باستهداف قطاع الطاقة الإيراني، ما دفع طهران إلى الإعلان عن استعدادها للرد على أي هجوم يطال منشآتها الحيوية. وكان الحرس الثوري قد هدد في وقت سابق بالرد بالمثل على استهداف شبكات الكهرباء الإيرانية، بما يشمل محطات كهرباء إسرائيلية ومنشآت تزود القواعد الأمريكية في المنطقة بالطاقة.

ويزيد التصعيد المتبادل المخاوف من انتقال المواجهة من استهداف المنشآت العسكرية إلى البنية التحتية الحيوية وقطاع الطاقة، الأمر الذي قد يفرض تداعيات أوسع على أمن الإمدادات وأسواق الطاقة العالمية.

وتشير التهديدات الأخيرة إلى أن ملف الطاقة بات جزءًا رئيسيًا من معادلة الردع بين واشنطن وطهران، في وقت تحاول فيه أطراف إقليمية ودولية الدفع نحو التهدئة واستئناف المسار الدبلوماسي لتجنب اتساع نطاق المواجهة.

الحرس الثوري الإيراني إيران محطات الكهرباء الأمريكية طهران وواشنطن الملف النووي الحرس الثوري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق عضو مجلس النواب

على يد حفيدته .. مصرع الحاج ضياء درويش شقيق عضو مجلس النواب بالمرج بطلق ناري

طائرات مسيرة

تصعيد خطير في ليبيا .. الدفاعات الجوية تتصدّى لمُسيّرات تستهدف معسكر 77 بالزاوية

شيكو بانزا

نجم الزمالك السابق يُفجّر مفاجأة بشأن «شيكو بانزا»

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

عبد الله السعيد

إيهاب المصري يُهاجم عبدالله السعيد: بيدوّر على مصلحته وعمره ما كان له انتماء

عبد الله السعيد

بعد إغراءات الدوري المصري .. عبدالله السعيد يحسم موقفه من الاستمرار في الملاعب

أسعار الدولار

أسعار الدولار في مصر بمستهل التعاملات اليوم الأربعاء 12-8-2026

صلاح والسعيد

هو إنت مش لاقي تاكل؟.. رسالة غير متوقعة من محمد صلاح إلى عبدالله السعيد

ترشيحاتنا

هيئة الرقابة المالية

100 ألف جنيه لأسرة المتوفي.. الرقابة المالية توجه بسرعة صرف التعويضات لذوي ضحايا ومصابي حادث الإسماعيلية

خلال اللقاء

مصر تشارك بإجتماعات البنوك المركزية لدول البريكس..تفاصيل

الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم أسهم التكنولوجيا رغم صعود النفط وترقب بيانات التضخم الأمريكية

الأسهم الآسيوية ترتفع بدعم أسهم التكنولوجيا رغم صعود النفط وترقب بيانات التضخم الأمريكية

بالصور

من بينها استخدام القوة المفرطة.. ماذا يدور في عقل ترامب تجاه إيران؟

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

5 أسباب وراء اهتزاز السيارة أثناء السير.. كيف تكتشف العطل وتحافظ على سيارتك؟

اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير
اهتزاز السيارة أثناء السير

بعد حقنة تخسيس.. وفاة طالبة مصرية في بريطانيا والتحقيقات تكشف مفاجأة..ماذا حدث لها

وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس
وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك
لماذا تظهر الصراصير فجأة رغم نظافة البيت؟ أسباب قد لا تخطر ببالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الصراع على باب المندب.. من يعيد رسم خريطة البحر الأحمر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: ما زال الخير في أمتي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: صيدلية الجمهورية الجديدة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

المزيد