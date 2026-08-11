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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأعلى للشئون الإسلامية يعقد الورشة العاشرة للعلاقات الخارجية بمشاركة وفد طلابي

الورشة العاشرة للعلاقات الخارجية
الورشة العاشرة للعلاقات الخارجية
أحمد سعيد

عقدت الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، اليوم الثلاثاء، الورشة العاشرة للعلاقات الخارجية، بمشاركة وفد طلابي من جمهورية بنين. 

جاء ذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وبحضور الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس، في إطار جهود المجلس لتعزيز التواصل مع الطلاب الوافدين، وتوسيع آفاق التعاون العلمي والثقافي والدعوي مع مختلف دول العالم.

الأعلى للشئون الإسلامية يعقد الورشة العاشرة للعلاقات الخارجية

وفي مستهل فعاليات الورشة، أكد الأمين العام للمجلس، أن هذه الورش تمثل منصة فاعلة للتعارف والتواصل الحضاري وتبادل الخبرات والمعارف، وتسهم في تعزيز التعاون العلمي والثقافي والدعوي، وبناء جسور راسخة من التفاهم بين الشعوب، بما يعكس رسالة المجلس في نشر الفكر الوسطي، وترسيخ قيم الحوار والاعتدال.

وأدار أعمال الورشة الدكتور سيمور نصيروف - رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر، رئيس جمعية الصداقة المصرية الأذربيجانية، بحضور الدكتور جلال غانم - رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية، والدكتور محمد أمين سلطان - مدير عام العلاقات الإسلامية، والدكتور أيمن أبو الفتوح - مدير عام المراكز الإسلامية بالخارج، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية.

وشهدت الورشة مشاركة وفد طلابي من أبناء جمهورية بنين، ضم كلًّا من: أيلدي رشيد كودايسي - باحث دكتوراة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية في الجامعة الإسلامية العالمية، وييسيف عيسى بن عيسى - باحث دكتوراة بكلية اللغة العربية بجامعة الأزهر، ومحمود يوسف مطاهر - الباحث بالسنة الأولى التمهيدية بمرحلة الدراسات العليا بكلية أصول الدين، قسم الحديث وعلومه، بجامعة الأزهر الشريف.

وقدم الوفد عرضًا تناول أبرز المقومات الحضارية والثقافية لجمهورية بنين، وما تتميز به من تنوع ثقافي وحضاري، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين المؤسسات الأكاديمية والدينية في مصر وجمهورية بنين.

وأشاد أعضاء الوفد بما تقدمه مصر من رعاية واهتمام بالطلاب الوافدين، وما يضطلع به المجلس الأعلى للشئون الإسلامية من جهود في دعم التواصل الحضاري، وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والحوار، مؤكدين أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة مهمة لتعزيز التفاهم والتقارب بين الشعوب.

وفي ختام الورشة، أكد المشاركون أهمية استمرار هذه اللقاءات التي تسهم في تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية، وتوثيق أواصر التواصل بين الطلاب الوافدين والمؤسسات العلمية والدينية المصرية، وفتح آفاق أرحب للتعاون العلمي والثقافي والدعوي بين مصر وجمهورية بنين.

الأعلى للشئون الإسلامية الأعلى للشئون الإسلامية يعقد الورشة العاشرة للعلاقات الخارجية الورشة العاشرة للعلاقات الخارجية وفد طلابي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

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