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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تواصل فعاليات برنامج المساجد المحورية بـ ٣٥٨٨ مسجدًا

فعاليات برنامج المساجد المحورية
فعاليات برنامج المساجد المحورية
عبد الرحمن محمد

واصلت وزارة الأوقاف تنفيذ فعاليات برنامج «المساجد المحورية» في مختلف محافظات الجمهورية، حيث عُقدت أمس الأحد الموافق ٩ من أغسطس ٢٠٢٦م، لقاءات دعوية وتثقيفية في (٣٥٨٨) مسجدًا، ناقشت موضوع: «صور من أخلاق النبي ﷺ ورحمته».

وأكدت اللقاءات أن الرحمة بالحيوان وكل ذي روح مبدأ أصيل في الشريعة الإسلامية، وصورة من صور الرحمة التي تجلت في أخلاق النبي ﷺ، حيث دعا إلى الرفق والإحسان، ونهى عن تعذيب الحيوان أو إيذائه، وأكد ضرورة رعايته وإطعامه وسقيه وعدم تحميله ما لا يطيق.

وأوضحت اللقاءات أن الشريعة الإسلامية أقرت للحيوان حقوقًا يجب مراعاتها، وجعلت الإحسان إليه بابًا من أبواب الأجر، كما جعلت إيذاءه وتعذيبه سلوكًا محرمًا يستوجب المسئولية، مستشهدة بما ورد في السنة من قصة المرأة التي دخلت النار في هرة حبستها، وقصة الرجل الذي سقى كلبًا فغفر الله له.

كما أشارت اللقاءات إلى أن الرحمة بالحيوان جزء من منظومة الأخلاق الإسلامية، وأن الرحمة لا تتجزأ، فالمؤمن مطالب بالإحسان إلى الإنسان والحيوان وسائر مخلوقات الله، قال تعالى: ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ ۚ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ﴾ [الأنعام: ٣٨].

أهم البرامج التنفيذية 

يذكر أن برنامج «المساجد المحورية» يُعد أحد أهم البرامج التنفيذية ضمن خطة وزارة الأوقاف الدعوية؛ لما يحققه من حضور ميداني فاعل للأئمة، وما يوفره من منصة دعوية وتثقيفية لمعالجة القضايا الفكرية والمجتمعية برؤية شرعية واعية، بما يسهم في ترسيخ منظومة القيم والأخلاق ومواجهة السلوكيات السلبية.

ويواصل البرنامج أداء رسالته في تفعيل الدور التربوي والثقافي للمساجد، وبناء الوعي الرشيد، وترسيخ ثقافة المسئولية والانتماء، والإسهام في إعداد أجيال واعية معتزة بدينها ووطنها وقادرة على المشاركة الإيجابية في نهضة المجتمع.

الأوقاف وزارة الأوقاف برنامج المساجد المحورية

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